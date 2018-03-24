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|Сенат Италии впервые возглавила женщина
|24.03.2018 22:33
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В Италии выбрали председателей верхней и нижней палат парламентаЧлены верхней палаты парламента Италии - Сенат - в субботу, 24 марта, избрали спикером кандидатку от партии бывшего премьер-министра страны Сильвио Берлускони "Вперед, Италия" Марию Элизабетта Казеллати.
Фото: reuters.com
Об этом пишет DW со ссылкой на Reuters.
71-летняя Казеллати одержала победу в третьем раунде голосования - "за" проголосовали 240 депутатов из 319-ти. Ее поддержали голосами как сенаторы от правоцентристской коалиции, так и представители левопопулистская "Движения пяти звезд". Таким образом, впервые в истории Италии спикером Сената стала женщина.
Кроме того, избрали спикера нижней палаты парламента - Палаты депутатов. Им стал 43-летний Роберто Фико из "Движения пяти звезд". Его поддержали как однопартийцы, так и правоцентристы - "за" отдали свои голоса 422 из 620 депутатов.
Парламентские выборы в Италии состоялись 4 марта. Однако ни одна из партий не получила большинства в парламенте. Поэтому правоцентристы и "Движение пяти звезд" решили заключить соглашение, чтобы поделить между собой посты спикеров в палатах. Обозреватели считают, что отсутствие явного победителя на выборах может стать препятствием для формирования нового правительства страны.
Напомним, впервые в истории Европол возглавила женщина - председатель бельгийской полиции Катрин де Болле.
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