|
Ильенко: Учитывая фантастический успех фильма "Dzidzio Контрабас", не исключаю, что Dzidzio может стать больше актером, чем певцом
|
24.03.2018 22:39
|
Украинские фильмы "Киборги", "Сторожевая застава", "Червоний",
"Dzidzio Контрабас" и другие дали пять–семь имен, которые имеют
серьезный потенциал стать в будущем украинским кинозвездами,
отметил глава Госкино Украины Филипп Ильенко. Фильм "Dzidzio
Контрабас" вышел в прокат 31 августа 2017 года Фото: Дзідзьо |
Фан-клуб / Facebook "Звезд в украинском кино сегодня не хватает.
Актеров, может, и довольно, а вот не хватает именно звезд с точки
зрения маркетинга, потому что кино – это шоу-бизнес, и кино
продает лицо главного исполнителя. Люди ходят на узнаваемые имена,
тех актеров, которых они знают и любят. Известные актеры в Украине
есть, но тех, которые бы гарантировали, что у них есть 1 млн
фанатов, и эти фанаты любой ценой будут штурмовать кинотеатры в
первый же день показа фильмов, – таких актеров пока в Украине
нет", – сказал Ильенко.Он отметил, что продюсеры пытаются
привлекать известных эстрадных певцов, КВНщиков и
телеведущих."Возможно, для быстрого старта индустрии это правильное
решение, но с точки зрения дальновидной стра
Сводка.нет - Новости Украины и Мира