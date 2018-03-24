Украинские фильмы "Киборги", "Сторожевая застава", "Червоний", "Dzidzio Контрабас" и другие дали пять–семь имен, которые имеют серьезный потенциал стать в будущем украинским кинозвездами, отметил глава Госкино Украины Филипп Ильенко. Фильм "Dzidzio Контрабас" вышел в прокат 31 августа 2017 года Фото: Дзідзьо | Фан-клуб / Facebook "Звезд в украинском кино сегодня не хватает. Актеров, может, и довольно, а вот не хватает именно звезд с точки зрения маркетинга, потому что кино – это шоу-бизнес, и кино продает лицо главного исполнителя. Люди ходят на узнаваемые имена, тех актеров, которых они знают и любят. Известные актеры в Украине есть, но тех, которые бы гарантировали, что у них есть 1 млн фанатов, и эти фанаты любой ценой будут штурмовать кинотеатры в первый же день показа фильмов, – таких актеров пока в Украине нет", – сказал Ильенко.Он отметил, что продюсеры пытаются привлекать известных эстрадных певцов, КВНщиков и телеведущих."Возможно, для быстрого старта индустрии это правильное решение, но с точки зрения дальновидной стра Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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