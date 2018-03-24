Депортированный из Украины руководитель "Руху нових сил" Михаил Саакашвили назвал президента Украины Петра Порошенко "недоразумением" и заявил, что тот может попасть только в судебную хронику. Саакашвили: Доведите свое "разоблачение" до конца Фото:ЕРА Так он отреагировал на слова главы государства, который назвал заслуживающей "попадания в учебники для будущих сотрудников спецслужб" историю с "разоблачением Саакашвили"."Дешевый лгун без чести и достоинства! <...> Доведите свое "разоблачение" до конца. Пустите меня в Украину и докажите свои подозрения в суде! Сначала буду защищаться в суде, а в следующем году буду свидетельствовать в суде над бывшим президентом Порошенко", – написал руководитель "Руху нових сил".Он призвал за него не переживать."За меня пусть не переживает, я уже в учебниках истории, а этому недоразумению светит только попасть в криминальную и судебную хроники", – заявил Саакашвили. https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/posts/1893350844028621 В декабре 2017 года прокуратура заподозрила главу "Руху нових сил" Михаила Саакашвили в получении из России около $500 тыс. на финансирование митингов для свержения украинской власти.ГПУ обнародовала видео с фрагментами аудиозаписей телефонных разговоров, которые велись, по версии следствия, между Саакашвили, беглым украинским бизнесменом Сергеем Курченко, представителем Курченко, имя которого не называется, а также человеком из окружения Саакашвили Северионом Дангадзе.Политик заявлял, что с Курченко не знаком и денег от него не брал. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки саакашвили нових руху сил украины Теги: политика