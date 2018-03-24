Сводка Новостей
- Украинские команды заняли три первых места на соревнованиях лучших IТ-экспертов НАТО TIDE Hackathon-2018
- Умерла победительница первого "Евровидения" Лиз Ассия
- Саакашвили – Порошенко: Я уже в учебниках истории
- Скончалась первая победительница конкурса "Евровидение"
- Ильенко: Учитывая фантастический успех фильма "Dzidzio Контрабас", не исключаю, что Dzidzio может стать больше актером, чем певцом
|Саакашвили – Порошенко: Я уже в учебниках истории
|24.03.2018 23:11
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https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/posts/1893350844028621
В декабре 2017 года прокуратура заподозрила главу "Руху нових сил" Михаила Саакашвили в получении из России около $500 тыс. на финансирование митингов для свержения украинской власти.ГПУ обнародовала видео с фрагментами аудиозаписей телефонных разговоров, которые велись, по версии следствия, между Саакашвили, беглым украинским бизнесменом Сергеем Курченко, представителем Курченко, имя которого не называется, а также человеком из окружения Саакашвили Северионом Дангадзе.Политик заявлял, что с Курченко не знаком и денег от него не брал.
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