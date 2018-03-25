Народный депутат от Блока Петра Порошенка Алексей Гончаренко "переобувается в воздухе" при любой власти, заявил нардеп от Оппозиционного блока Михаил Добкин. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Добкин: Переобувается в воздухе Фото предоставлено телеканалом NewsOne Вопрос о "наибольшем хамелеоне" ему задал ведущий телеканала."Не хочу никому делать рекламу, но об одном человеке скажу, как о такой мерзкой твари, которая даже на хамелеона не похожа, – это Алексей Гончаренко. Который переобувается в воздухе при любой власти", – заявил Добкин.Гончаренко является представителем Блока Петра Порошенко с 2014 года. До этого он в течение девяти лет входил в Партию регионов. Перед тем, как стать "регионалом", был членом партии "Союз". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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