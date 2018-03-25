По словам главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, уходить в отставку по чьему-то принуждению он не собирается. Кабинет Холодницкого прослушивали Фото: Спеціалізована антикорупційна прокуратура / Facebook "Важно то, что я решение об отставке приму тогда, когда я захочу, а не тогда, когда кто-то меня будет к чему-то принуждать. Вот это – ключевой момент, а все остальное – ерунда", – заявил он.21 марта "Украинская правда" со ссылкой на источники в силовых органах сообщила, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) несколько недель прослушивало кабинет Холодницкого. "Жучки" якобы прикрепили к большому аквариуму у стола прокурора.О прослушке в кабинете главы САП до этого сообщали "Українські новини". По данным агентства, Холодницкого принуждают подать в отставку.22 марта Холодницкий назвал провокацией ситуацию с прослушиванием его рабочего кабинета.Директор НАБУ Артем Сытник, комментируя информацию о прослушивании кабинета Холодницкого, сказал, что "журналисты пишут такое, что, честно говоря, вымышленный роман просто отдыхает".24 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко проинформировал, что прослушивание главы САП было санкционировано судом.Холодницкий возглавил новое подразделение ГПУ – Специализированную антикоррупционную прокуратуру – 1 декабря 2015 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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