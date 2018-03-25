Не было секретом, что внефракционного народного депутата Надежду
Савченко можно "развести" на любые действия, отметил руководитель
"Руху нових сил" Михаил Саакашвили. Саакашвили считает, что
Савченко легко спровоцировать Фото: ЕРА "У Нади Савченко полная
лажа в голове. ее очень спокойно можно было... Любой провокатор мог
"развести" в разговоре на любые провокативные действия. Это особого
секрета для спецслужб, особого навыка для этого не
требуется", – сказал он.23 марта суд арестовал Савченко
до 20 мая без права на залог. 22 марта парламент
Украины лишил нардепа неприкосновенности и дал согласие на ее
задержание и арест.Савченко подозревают в подготовке
террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения
конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь
государственных деятелей.
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