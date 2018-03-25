Не было секретом, что внефракционного народного депутата Надежду Савченко можно "развести" на любые действия, отметил руководитель "Руху нових сил" Михаил Саакашвили. Саакашвили считает, что Савченко легко спровоцировать Фото: ЕРА "У Нади Савченко полная лажа в голове. ее очень спокойно можно было... Любой провокатор мог "развести" в разговоре на любые провокативные действия. Это особого секрета для спецслужб, особого навыка для этого не требуется", – сказал он.23 марта суд арестовал Савченко до 20 мая без права на залог. 22 марта парламент Украины лишил нардепа неприкосновенности и дал согласие на ее задержание и арест.Савченко подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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