Член Общественной палаты РФ Сергей Марков заявил что понимает жертв сексуальных домогательств, потому что его "пытался уложить в постель" влиятельный член КПСС. Марков: Я понимаю жертв сексуальных домогательств Фото: Sergey Markov / Facebook По словам политолога, он стал жертвой домогательств, когда он вернулся со службы в советской армии и поступил в университет на философский факультет. Член КПСС пригласил его на дачу, предложив показать секретные документы польского антикоммунистического движения "Солидарность", созданного в 1980 году.Марков рассказал, что согласился приехать, потому что "очень интересовался политикой". Однако вместо обсуждения политики пригласивший его мужчина "попытался уложить его в постель"."Я понимаю жертв сексуальных домогательств, которые чувствуют себя слишком шокированными и слишком отвратительно, чтобы раскрыть их личные истории, поскольку я чувствовал то же самое тогда – в ту ночь я заперся в комнате, но не мог спать, чувствуя себя парализованным от шока и страха", – заявил политолог.В феврале и марте 2018 года корреспондент "Русской службы BBC" Фарида Рустамова, заместитель главреда RTVI Екатерина Котрикадзе и продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук заявили о домогательствах со стороны депутата Госдумы РФ Леонида Слуцкого.Слуцкий все обвинения отвергал, называя их заказной акцией. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предлагал журналисткам, пожаловавшимся на депутата, сменить работу.Парламентская комиссия по этике объявила, что не нашла нарушений в поведении Слуцкого.В знак протеста 21 марта работу в Госдуме приостановили агентство РБК и телеканал "Дождь". Среди тех, кто к ним присоединился, – радиостанция "Эхо Москвы" и телеканал RTVI и другие. Дума отозвала аккредитацию журналистов этих СМИ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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