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Кох: 5% россиян, проживающих в Германии, проголосовали за Путина. Можно ли это назвать подавляющей поддержкой?
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25.03.2018 08:19
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Основная часть проживающих за рубежом россиян проигнорировала
переизбрание президента РФ Владимира Путина, считает прежний
вице-премьер России Альфред Кох. Кох: Основная часть россиян
просто на эти выборы не пошла Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com
"Очень часто сейчас российская, прежде только официальная пресса,
говорит о том, что заграницей Путин очень популярен, что за него
проголосовало заграницей существенно больше народа, чем в России, и
так далее, и так далее. Я вам приведу простые цифры, чтобы вы
понимали, о каких масштабах идет речь. На консульском учете в
Германии стоит примерно полмиллиона российских граждан", –
рассказал он.Бывший вице-премьер отметил, что не знает, сколько
граждан РФ не стоят на консульском учете, предположив, что реально
в Германии живет около миллиона россиян."Ну пускай это будет
полмиллиона... В выборах приняло участие, внимание, аж 34 тыс
человек, примерно 7%. Из них, допустим, 80% проголосовали за
Путина. То есть примерно 25 тыс. То есть, 5% российских граждан,
проживающих в Германии, проголосовали за Путина. Можно ли это
назвать чудовищной, подавляющей поддержкой? Это при том, что
российских граждан реально значительно больше... А основная часть
россиян просто на эти выборы не пошла, потому что не считает их
сколько-нибудь интересными и влияющими на судьбу их исторической
родины", – подытожил Кох.Президентские выборы в РФ прошли
18 марта. По итогам подсчета 100% бюллетеней победу на выборах
президента РФ одержал нынешний глава государства Путин,
которого поддержали 76,69% избирателей.В ЦИК РФ заявили, что в
145 странах мира на выборах президента проголосовали 474 616
человек, показав "самую высокую активность с 2000 года", пишет
"Российская газета". За Путина по официальным данным проголосовали
85,02% избирателей.
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