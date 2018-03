На канале Animation on FOX 23 марта опубликовали новый случай мультсериала "Симпсоны" под названием "История о двух Трампах". Он начинается с ухода сотрудников администрации президента из Белого дома. Бывший госсекретарь Рекс Тиллерсон заявляет, что президент США Дональд Трамп "даже не знает, где находится Северная Корея". В это время президент США просыпается в окружении газет, на одной из которых виден заголовок, что Владимир Путин "провозгласил себя госсекретарем США". Трамп читает секретное досье и восклицает: "Это правда? Россия делает ужасные вещи?". Затем он звонит Путину, называет его "крошечным, лысым фашистом" и просит оставить в покое "великую страну". | В заголовке одной из газет на кровати Трампа написано, что Путин "провозгласил себя госсекретарем США" Скриншот: Animation on FOX / YouTube Сериал "Симпсоны" выходит с 1989 года.13 марта Трамп объявил об увольнении Тиллерсона с поста госсекретаря. На его место назначат Майка Помпео, занимающего должность директора ЦРУ, после утверждения его кандидатуры в Сенате США. С 31 марта временно исполнять обязанности госсекретаря будет первый заместитель Тиллерсона Джон Салливан.видео Видео: Animation on FOX / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки сша его марта что animation Теги: мир