24 марта в зоне антитеррористической операции в результате обстрелов не пострадал ни один украинский военный, проинформировали в штабе АТО. Боевики 13 раз нарушали перемирие Фото: Прес-центр штабу АТО / Facebook Отмечается, что на донецком направлении из гранатометов различных типов боевики вели огонь по украинским укреплениям в районе Каменки. Под огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали позиции ВСУ в районе Лебединского и Новотроицкого. Из стрелкового оружия боевики обстреляли защитников Старогнатовки, Павлополя и шахты Бутовка.На луганском направлении под огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали украинские позиции близко Троицкого. Неподалеку Счастья боевики применили стрелковое оружие.В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал. https://www.facebook.com/ato.news/posts/1898859866791477 В штабе АТО сообщали, что 23 марта боевики три раза обстреляли позиции украинских военных. 21 и 22 марта обстрелов не зафиксировали.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его длительного соблюдения.5 марта очередная попытка ввести режим прекращения огня на Донбассе провалилась из-за обстрелов со стороны боевиков, отмечали в штабе АТО. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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