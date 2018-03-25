Власть решила дискредитировать патриотическое и национальное движение, заявил руководитель "Национального корпуса", внефракционный нардеп Андрей Билецкий, комментируя следственные действия на заводе АТЕК. Билецкий: Позволять начинать монтировать новую диктатуру в стране – это слишком дорого для всей нашей нации Фото: АЗОВ / "ВКонтакте" "Мы будем доводить это дело до суда. Потому что позволять начинать монтировать новую диктатуру в стране – это слишком дорого для всей нашей нации. Мы действовали в рамках закона. Хотя мы собрали более тысячи человек за несколько часов. И, поверьте, было бы и две, и три, и четыре тысячи людей к вечеру, если бы эта ситуация не разрешилась", – отметил он.Билецкий добавил, что "Национальный корпус" действовал "очень вежливо, максимально по закону"."Мы будем доводить эти вещи и от имени, например, избитых ребят, ограбленных людей, от ограбленных ветеранов", – подчеркнул он.Лидер политсилы считает, что "власть решила поиграть в силовой сценарий"."Она решила политически запугивать, политически репрессировать и по возможности политически дискредитировать патриотическое движение и национальное движение как таковое. Я думаю, что такие мечты были очень давно. Но сейчас решили, что удачный момент – на волне испуга общества вокруг всей этой грязной истории с Савченко (внефракционным нардепом Надеждой Савченко, которую подозревают в подготовке теракта. – ), собственно говоря. Сейчас очень легко вызвать негатив к любому – к добровольцам, патриотическим движениям и так далее", – сказал Билецкий.В "Национальном корпусе" заявили утром 23 марта, что правоохранители заблокировали базу партии. По словам представителей политсилы, полицейские ломали мебель и ворота, забирали оборудование. В партии предположили, что обыски, вероятно, связаны с делом Савченко.В Национальной полиции сообщили, что выемку документации в зданиях завода "АТЕК" в Киеве, где располагается база партии "Национальный корпус", проводили по делу о незаконном завладении имуществом завода на сумму 54 млн грн. Спикер Нацполиции Ярослав Тракало подчеркнул, что никакие политические или общественные формирования, которые могут находиться на территории завода, "не являются предметом заинтересованности со стороны Национальной полиции".Билецкий сообщил, что "Национальный корпус" заблокировал правоохранителей, которые пришли с обысками на АТЕК. Он добавил, что представители партии вызвали полицию, чтобы она зафиксировала повреждения на территории завода. Позже правоохранители покинули АТЕК. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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