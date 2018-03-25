Журналисты Kyiv Post посвятили новый выпуск издания соглашению о продаже издания миллионеру сирийского происхождения Аднану Кивану. Главная статья Kyiv Post посвящена соглашению о продаже издания Фото: pravda.com.ua "Это большое новостное событие на этой неделе. Особенно для нас и наших читателей. Это только вторая продажа "Kyiv Post" за его 23-летнюю историю. И это будет третий хозяин газеты", – рассказал он.По словам Боннер, сделка поднимает вопросы о причине продажи издания миллиардером Мохаммадом Захуром и планах нового владельца.В новом выпуске газеты главная статья посвящена соглашению о продаже, есть статьи о Киване, свободе слова и давлении на журналистов, а также интервью с Захуром. По словам Боннер, журналисты собрали всю информацию о новом владельце, которую смогли.Согласно источникам "Kyiv Post", новый хозяин может быть связан с командой президента Украины Петра Порошенко и замглавы Администрации Президента Виталия Ковальчука. Журналисты отмечают, что "7 канал" Кивана в Одессе очень позитивно освещает деятельность Порошенко.Бывший журналист "7 канала" Вера Запорожец рассказала "Kyiv Post", что Киван вмешивался в редакционную политику канала и заблокировал ее публикацию про нардепа от Оппозиционного блока" Сергея Кивалова. В связи с этим в издании высказали опасение, что покупка Kyiv Post может сделать его политическим инструментом нового собственника. Боннер и редакция пока не встречались с Киваном."Я имел с ним короткий телефонный разговор. Он сказал, что хотел бы пригласить меня в ближайшие дни приехать в Одессу, чтобы поговорить о будущем газеты. Я надеюсь, что мы встретимся в ближайшее время, потому что есть много вопросов с обеих сторон", – рассказал главред Kyiv Post.Боннер добавил, что ценность издания заключается в работающих на нем людях и их принципах."Думаем что новый хозяин это понимает, иначе он не платил бы более $3,5 млн", – отметил он.Главред предупредил, что рекламодатели, подписчики и читатели могут отказаться от сотрудничества с Kyiv Post, если "он станет пиар-листом для какого-то политика".По словам Захура, он посвятил Kyiv Post "девять лет и много денег, усилий и времени" и не хочет, чтобы издание было уничтожено. Бывший хозяин считает, что Киван хочет сохранить издание независимым и демократическим."Единственное, что он мне сказал, это то, что хочет добавить "сирийского прикосновения" к нему, поскольку мало кто знает о сирийской проблеме, и он хочет это подчеркнуть. Для меня он является правильным покупателем", – подчеркнул он.21 марта главный редактор Kyiv Post Ольга Руденко сообщила, что Захур продал Kyiv Post одесском миллионеру сирийского происхождения Кивану, о чем редакция узнала после заключения сделки. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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