Сводка Новостей
- В Киеве расстреляли главаря движения кавказского антикремлевского сопротивления
- Армия не уходит: Путин заявил, что у Зеленского нет политической воли развести войска
- Дело "тёти Маши" или как разгробляли украинскую кормушку
- Тот, кто находился в распоряжении главы СБУ: Зеленский назначил своего смотрящего за службой
- Мир не возникает в результате действий одной стороны. За что и кому дали главного Нобеля-2019
|В Киеве расстреляли главаря движения кавказского антикремлевского сопротивления
|14.10.2019 04:53
|
В Киеве в воскресенье, 13 октября, из огнестрельного оружия убит Арслан Гусейнов, который принадлежал к движению кавказского антикремлевского сопротивления.
Об этом написал на своей странице в Facebook экс-нардеп Игорь Мосийчук.
Последнее время Гусейнов, по его информации, жил в украинской столице.
Напомним, что убийство произошло на улице Дегтяревской — тело 33-летнего погибшего было обнаружено возле офиса, в котором он работал.
Мужчина скончался в больнице.
В Киеве разыскивают злоумышленников, стрелявших в человека в Шевченковском районе по улице Дегтяревской.
Как сообщили в Полиции Киева, свидетели утверждают, что неизвестные на черном автомобиле насколько раз выстрелили в сторону потерпевшего, а затем скрылись с места происшествия.