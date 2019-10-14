В Киеве в воскресенье, 13 октября, из огнестрельного оружия убит Арслан Гусейнов, который принадлежал к движению кавказского антикремлевского сопротивления. Об этом написал на своей странице в Facebook экс-нардеп Игорь Мосийчук. «Несколько часов назад почти в центре Киева московским агентами из огнестрельного оружия убит Арслан Гусейнов, который принадлежал к движению кавказского антикремлевского сопротивления», — написал прежний народный депутат. Последнее время Гусейнов, по его информации, жил в украинской столице. Напомним, что убийство произошло на улице Дегтяревской — тело 33-летнего погибшего было обнаружено возле офиса, в котором он работал. Мужчина скончался в больнице. В Киеве разыскивают злоумышленников, стрелявших в человека в Шевченковском районе по улице Дегтяревской. Как сообщили в Полиции Киева, свидетели утверждают, что неизвестные на черном автомобиле насколько раз выстрелили в сторону потерпевшего, а затем скрылись с места происшествия. «Правоохранители проводят комплекс оперативных мероприятий для задержания подозреваемых, на их розыск ориентированы все наряды», — сообщил с места инцидента начальник полиции Киева Андрей Крищенко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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