 В Киеве расстреляли главаря движения кавказского антикремлевского сопротивления - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В Киеве расстреляли главаря движения кавказского антикремлевского сопротивления
14.10.2019 04:53

В Киеве в воскресенье, 13 октября, из огнестрельного оружия убит Арслан Гусейнов, который принадлежал к движению кавказского антикремлевского сопротивления.

Об этом написал на своей странице в Facebook экс-нардеп Игорь Мосийчук.

«Несколько часов назад почти в центре Киева московским агентами из огнестрельного оружия убит Арслан Гусейнов, который принадлежал к движению кавказского антикремлевского сопротивления», — написал прежний народный депутат.

Последнее время Гусейнов, по его информации, жил в украинской столице.

Напомним, что убийство произошло на улице Дегтяревской — тело 33-летнего погибшего было обнаружено возле офиса, в котором он работал.

 Мужчина скончался в больнице.

В Киеве разыскивают злоумышленников, стрелявших в человека в Шевченковском районе по улице Дегтяревской.

Как сообщили в Полиции Киева, свидетели утверждают, что неизвестные на черном автомобиле насколько раз выстрелили в сторону потерпевшего, а затем скрылись с места происшествия.

«Правоохранители проводят комплекс оперативных мероприятий для задержания подозреваемых, на их розыск ориентированы все наряды», — сообщил с места инцидента начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

 

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