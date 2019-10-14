Сводка Новостей
- С праздником, православные! Пусть Покров Пресвятой Богородицы принесет благополучие и надежду в ваш дом
- Не Украина: что общего между Поклонской, Эрдоганом, Путиным и Трампом
- Премьер Гончарук "исполнил" на выступлении ультраправой рок-группы, организованном обвиняемым в убийстве Бузины
- В Киеве расстреляли главаря движения кавказского антикремлевского сопротивления
- Армия не уходит: Путин заявил, что у Зеленского нет политической воли развести войска
|Премьер Гончарук "исполнил" на выступлении ультраправой рок-группы, организованном обвиняемым в убийстве Бузины
|14.10.2019 05:12
|
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в воскресенье, 13 октября, побывал на мероприятии, на котором также выступила украинская ультраправая рок-группа "Сокира Перуна".
Фото украинского премьера на сцене мероприятия опубликовал у себя в телеграмм-канале руководитель радикально-националистической организации С14 Евгений Карась.
По его словам, организовал концерт обвиняемый в убийстве Олеся Бузины Андрей Медведько.
После концерта этой группы в Киеве весной 2018 года правоохранители завели уголовное дело из-за использования свастики и других нацистских символов, а также из-за и фашистских призывов и цитат высказывания Итальянского диктатора Бенито Муссолини.