Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в воскресенье, 13 октября, побывал на мероприятии, на котором также выступила украинская ультраправая рок-группа "Сокира Перуна". Фото украинского премьера на сцене мероприятия опубликовал у себя в телеграмм-канале руководитель радикально-националистической организации С14 Евгений Карась. По его словам, организовал концерт обвиняемый в убийстве Олеся Бузины Андрей Медведько. После концерта этой группы в Киеве весной 2018 года правоохранители завели уголовное дело из-за использования свастики и других нацистских символов, а также из-за и фашистских призывов и цитат высказывания Итальянского диктатора Бенито Муссолини. "Пошли вы в ж*пу со своим слугой народа". - Заявил известный блогер Анатолий Шарий. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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