 Премьер Гончарук "исполнил" на выступлении ультраправой рок-группы, организованном обвиняемым в убийстве Бузины - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Премьер Гончарук "исполнил" на выступлении ультраправой рок-группы, организованном обвиняемым в убийстве Бузины
14.10.2019 05:12

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в воскресенье, 13 октября, побывал на мероприятии, на котором также выступила украинская ультраправая рок-группа "Сокира Перуна".

Фото украинского премьера на сцене мероприятия опубликовал у себя в телеграмм-канале руководитель радикально-националистической организации С14 Евгений Карась.

По его словам, организовал концерт обвиняемый в убийстве Олеся Бузины Андрей Медведько.

После концерта этой группы в Киеве весной 2018 года правоохранители завели уголовное дело из-за использования свастики и других нацистских символов, а также из-за и фашистских призывов и цитат высказывания Итальянского диктатора Бенито Муссолини.

 

"Пошли вы в ж*пу со своим слугой народа". - Заявил известный блогер Анатолий Шарий. 

 

 

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