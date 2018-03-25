Сводка Новостей
- В Эквадоре в результате ДТП 12 человек погибли, еще 25 получили ранения
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|В Эквадоре в результате ДТП 12 человек погибли, еще 25 получили ранения
|25.03.2018 10:27
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