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В Эквадоре в результате ДТП 12 человек погибли, еще 25 получили ранения
25.03.2018 10:27
В эквадорской провинции Манаби перевернулся автобус. В Эквадоре произошло ДТП Фото: El Universo / Twitter Отмечается, что на повороте дороги перевернулся автобус. Всех пострадавших госпитализировали.Дорогу перекрывали на время спасательной операции. Причину ДТП выясняют.Место, где произошло ДТП, называют "кривой смерти". Неделю назад там столкнулось два автобуса, в результате 11 человек погибли, еще 40 получили ранения.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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