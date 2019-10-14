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|Не Украина: что общего между Поклонской, Эрдоганом, Путиным и Трампом
|14.10.2019 05:50
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В Турцию прибыла российская парламентская делегация депутатов Госдумы в лице Натальи Поклонской и Руслана Бальбека - избранных в Думу от аннексированного крыма.
Об этом передает РИА "Новости".
Крымчане вошли в состав российской делегации для участия в международных мероприятиях в Стамбуле, в том числе в Конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия.
"Представители российского Крыма с официальным визитом находятся в Турции, в рамках которого впервые состоялся прием на высшем государственном уровне", - рассказала Поклонская.
Депутат Госдумы Руслан Бальбек в Facebook опубликовал фото, как Поклонская за руку здоровается с Эрдоганом.
Министерство иностранных дел Украины отреагировало на встречу президента Турции Реджепа Эрдогана с депутатами из аннексированного Крыма, вызвав турецкого посла для вручения ноты протеста.
Поездка в Турцию экс-представителей администрации оккупированного полуострова, а ныне депутатов Госдумы Натальи Поклонской и Руслана Бальбека получит правовую оценку прокуратуры Автономной Республики Крым. Об этом ведомство сообщило в своем
МИД Украины просит принять меры из-за визита в Турцию российских депутатов Госдумы Натальи Роклонской и Руслана Бальбека, которые баллотировались от аннексированного Крыма.
Заявление в МИД направил представитель президента в Автономной Республике Крым Антон Кориневич.
Также Кориневич надеется, что правоохранительными органами Украины будет дана надлежащая правовая оценка действиям коллаборационистов в рамках существующих или новых уголовных производств.
Отметим, эти события напрямую связаны с событиями в Сирии: ряд сирийских источников и журналистка "Телеграф" Жози Энсор сообщают, что SDF заключили сделку с Дамаском, сообщает Борис Рожин, aka
Договоренности были достигнуты при посредничестве российских представителей.
Как заявляет Энсор, официальный представитель американской коалиции заявил ей, что сделка уже заключена, но не объяснил ее подробности.
Американцы были явно в курсе этой сделки и как минимум не препятствовали ее заключению, о чем курды просили Вашингтон совсем недавно предлагая американцам
Сирийские правительственные войска готовятся занять позиции в городе Манбидж и в районе города Кобани на севере Сирии в рамках договорённостей с курдскими группировками, сообщают близкие к Сирийским демократическим силам (SDF). Основу SDF составляют бойцы-курды.
Военные уже находятся близ Манбиджа, а около Кобани завершают развертывание.
Эти города находятся близ границы с Турцией, западнее сирийских районов, в которых Анкара в настоящее время проводит военную операцию против курдов.
Сирийские же официальные медиа сообщили, что правительственные войска выдвигаются на север, чтобы "противостоять турецкой агрессии.
Сирийские источники указывают, что в течение 48 часов сирийская армия должна занять Манбидж и Кобани (на карте район окрашен в сиреневые цвета).
На каких условиях заключена сделка и что получат курды кроме банальной крыши под сирийским флагом также не разглашается.
Боевая группа 75-го полка американских рейнджеров сегодня провела последнее патрулирование к северу от Манбиджа и пакует чемоданы, потому как Трамп приказал вывести все войска из северной Сирии.
По некоторым сообщениям, сирийские войска уже заняли несколько сел рядом с Манбиджем и будут стремиться образовать барьер к северу от города (в районе Арима увеличивается концентрация сил Сирийская арабская армия или САА), чтобы не пустить туда турок.
Командование САА официально объявило, что сирийская армия войдет в Манбидж и поднимет там сирийский флаг.
Впрочем, стоит подождать фактической реализации сделки, ибо еще в Африне тоже сделка была почти на грани заключения, но в последний момент курды ее сорвали и в итоге весь Африн достался Эрдогану.
Если же сделка будет реализована, то Асад получит контроль над еще двумя крупными городами и не позволит Турции взять под контроль всю границу с Сирией.
Руководитель корпункта Вашингтон Пост в Бейруте
Сирийский демократический совет сделал официальное заявление.