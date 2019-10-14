В Турцию прибыла российская парламентская делегация депутатов Госдумы в лице Натальи Поклонской и Руслана Бальбека - избранных в Думу от аннексированного крыма.

Об этом передает РИА "Новости".

Крымчане вошли в состав российской делегации для участия в международных мероприятиях в Стамбуле, в том числе в Конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия.

"Представители российского Крыма с официальным визитом находятся в Турции, в рамках которого впервые состоялся прием на высшем государственном уровне", - рассказала Поклонская.



В частности, по ее словам, в рамках визита на приветственном ужине в Стамбуле состоялось выступление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Теплый прием, радушное гостеприимство, рукопожатие президента - именно так нас встретила Турция. Самые добрые впечатления о Стамбуле", - подчеркнула Поклонская.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек в Facebook опубликовал фото, как Поклонская за руку здоровается с Эрдоганом.

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на встречу президента Турции Реджепа Эрдогана с депутатами из аннексированного Крыма, вызвав турецкого посла для вручения ноты протеста.

Поездка в Турцию экс-представителей администрации оккупированного полуострова, а ныне депутатов Госдумы Натальи Поклонской и Руслана Бальбека получит правовую оценку прокуратуры Автономной Республики Крым. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram -канале.

"Бывший так называемый "прокурор Крыма" Поклонская находится под персональными санкциями. Ее объявили в розыск по обвинению в действиях с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти", - говорится в сообщении.

МИД Украины просит принять меры из-за визита в Турцию российских депутатов Госдумы Натальи Роклонской и Руслана Бальбека, которые баллотировались от аннексированного Крыма.

Заявление в МИД направил представитель президента в Автономной Республике Крым Антон Кориневич.

"Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым готовит соответствующий требование в Министерство иностранных дел Украины о принятии необходимых мер и работе с иностранными партнерами по недопущению участия коллаборационистов в международных мероприятиях и предотвращению признания попытки аннексии АР Крым и города Севастополь Российской Федерацией на международной арене", - сказано в заявлении.

Также Кориневич надеется, что правоохранительными органами Украины будет дана надлежащая правовая оценка действиям коллаборационистов в рамках существующих или новых уголовных производств.

Отметим, эти события напрямую связаны с событиями в Сирии: ряд сирийских источников и журналистка "Телеграф" Жози Энсор сообщают, что SDF заключили сделку с Дамаском, сообщает Борис Рожин, aka Colonel Cassad .

Договоренности были достигнуты при посредничестве российских представителей.

Как заявляет Энсор, официальный представитель американской коалиции заявил ей, что сделка уже заключена, но не объяснил ее подробности.

Американцы были явно в курсе этой сделки и как минимум не препятствовали ее заключению, о чем курды просили Вашингтон совсем недавно предлагая американцам либо защитить их, либо не мешать просить помощи у Асада .

Сирийские правительственные войска готовятся занять позиции в городе Манбидж и в районе города Кобани на севере Сирии в рамках договорённостей с курдскими группировками, сообщают близкие к Сирийским демократическим силам (SDF). Основу SDF составляют бойцы-курды.

Военные уже находятся близ Манбиджа, а около Кобани завершают развертывание.

Эти города находятся близ границы с Турцией, западнее сирийских районов, в которых Анкара в настоящее время проводит военную операцию против курдов.

Сирийские же официальные медиа сообщили, что правительственные войска выдвигаются на север, чтобы "противостоять турецкой агрессии.

Сирийские источники указывают, что в течение 48 часов сирийская армия должна занять Манбидж и Кобани (на карте район окрашен в сиреневые цвета).

На каких условиях заключена сделка и что получат курды кроме банальной крыши под сирийским флагом также не разглашается.

Боевая группа 75-го полка американских рейнджеров сегодня провела последнее патрулирование к северу от Манбиджа и пакует чемоданы, потому как Трамп приказал вывести все войска из северной Сирии.

По некоторым сообщениям, сирийские войска уже заняли несколько сел рядом с Манбиджем и будут стремиться образовать барьер к северу от города (в районе Арима увеличивается концентрация сил Сирийская арабская армия или САА), чтобы не пустить туда турок.

Командование САА официально объявило, что сирийская армия войдет в Манбидж и поднимет там сирийский флаг.

Впрочем, стоит подождать фактической реализации сделки, ибо еще в Африне тоже сделка была почти на грани заключения, но в последний момент курды ее сорвали и в итоге весь Африн достался Эрдогану.

Если же сделка будет реализована, то Асад получит контроль над еще двумя крупными городами и не позволит Турции взять под контроль всю границу с Сирией.

"Большая сделка" Трампа-Путина предусматривает, что Сирия отходит к сфере влияния России. В обмен Путин помог с помощью Асада вытеснить из Сирии ИГИЛ в 2017 году ( что подали как международную победу Трампа) и решит вопрос вывода из Сирии иранских войск, находящихся на границе с Израилем ( станет ещё одной победой Трампа). В свою очередь, чтобы оставить в Сирии подконтрольного Асада, Путину нужно согласие Турции (помимо договоренности с Трампом). Эрдоган взамен потребовал право «зачистить» северные районы Сирии, прилегающие к Турции, от курдов. Но проблема была в том, что сирийские курды были основой армии, которую США использовали против Асада и ИГИЛ. Мало того, снабжали оружием и поддерживали американским контингентом. Но, как говорится, договоренности с Путиным надо выполнять. Поэтому Трамп банально «слил» курдов. И дал команду в канун турецкого наступления отвести американские войска. Тем самым, оставив курдов один на один с хорошо вооруженными и подготовленными турецкими войсками. Судьба курдов заранее понятна. Поэтому не верить в «Большую сделку» Трампа-Путина могут только слепцы. Ну, а ситуация в Украине, которую Трамп также отдал Путину и продавливает выполнение Минских соглашений, показывает, как США без зазрения совести «сливают» и Украину. Хотя для США курды и украинцы - это просто представители «третьего мира», которые используются, как разменная монета в большой игре..." - Заявил политолог Дмитрий Корнейчук.

Руководитель корпункта Вашингтон Пост в Бейруте Лиз Слайзаявил заявил :

"То, что происходит сегодня вечером в Сирии, представляет собой громадный провал американской дипломатии. США держали там свои войска, чтобы использовать влияние США на мирных переговорах для достижения целей США. Теперь они уходят в беспорядке, и происходит обратное - Иран и Россия усиливаются. Сообщают о праздничной стрельбе, когда сирийские войска катаются по улицам Камышли, оплоте курдов с 2012 года. Они возвращаются так же, как и ушли, бескровно, по соглашению с курдами. Если бы США были более реалистичными ранее в вопросе готовности или неготовности рисковать новой войной и договориться с Турцией от имени курдов, кровопролития последних дней можно было бы избежать. Россия, Турция и Иран заключат окончательную сделку по Сирии, а США в ней будут отсутствовать."

Сирийский демократический совет сделал официальное заявление.



Основные тезисы:

- мы никогда не стремились выйти из состава Сирии, а только лишь искали мирное политическое решение;

- мы никогда не угрожали соседям и в том числе туркам;

- в ответ на турецкую агрессию было заключено соглашение с сирийским правительством об охране границ и сохранении суверенитета страны;

- сирийская армия входит на всю длину сирийско-турецкой границы для оказания помощи СДС в отражении турецкой агрессии и освобождения территорий, захваченных турецкими наёмниками;

- это шанс для освобождения других городов и районов, захваченных турками, в том числе и Африна;

- это соглашение явилось следствием договорённостей и координации с органами самоуправления северо-восточной Сирии.

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