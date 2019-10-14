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Не Украина: что общего между Поклонской, Эрдоганом, Путиным и Трампом
14.10.2019 05:50

В Турцию прибыла российская парламентская делегация депутатов Госдумы в лице Натальи Поклонской и Руслана Бальбека - избранных в Думу от аннексированного крыма.

Об этом передает РИА "Новости".

 

Крымчане вошли в состав российской делегации для участия в международных мероприятиях в Стамбуле, в том числе в Конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия.

"Представители российского Крыма с официальным визитом находятся в Турции, в рамках которого впервые состоялся прием на высшем государственном уровне", - рассказала Поклонская.
 
В частности, по ее словам, в рамках визита на приветственном ужине в Стамбуле состоялось выступление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

 

"Теплый прием, радушное гостеприимство, рукопожатие президента - именно так нас встретила Турция.

 

Самые добрые впечатления о Стамбуле", - подчеркнула Поклонская.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек в Facebook опубликовал фото, как Поклонская за руку здоровается с Эрдоганом. 

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на встречу президента Турции Реджепа Эрдогана с депутатами из аннексированного Крыма, вызвав турецкого посла для вручения ноты протеста.

Поездка в Турцию экс-представителей администрации оккупированного полуострова, а ныне депутатов Госдумы Натальи Поклонской и Руслана Бальбека получит правовую оценку прокуратуры Автономной Республики Крым. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

 

"Бывший так называемый "прокурор Крыма" Поклонская находится под персональными санкциями.

 

Ее объявили в розыск по обвинению в действиях с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти", - говорится в сообщении.

 

МИД Украины просит принять меры из-за визита в Турцию российских депутатов Госдумы Натальи Роклонской и Руслана Бальбека, которые баллотировались от аннексированного Крыма. 

Заявление в МИД направил представитель президента в Автономной Республике Крым Антон Кориневич.

"Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым готовит соответствующий требование в Министерство иностранных дел Украины о принятии необходимых мер и работе с иностранными партнерами по недопущению участия коллаборационистов в международных мероприятиях и предотвращению признания попытки аннексии АР Крым и города Севастополь Российской Федерацией на международной арене", - сказано в заявлении.

Также Кориневич надеется, что правоохранительными органами Украины будет дана надлежащая правовая оценка действиям коллаборационистов в рамках существующих или новых уголовных производств.

Отметим, эти события напрямую связаны с событиями в Сирии: ряд сирийских источников и журналистка "Телеграф" Жози Энсор сообщают, что SDF заключили сделку с Дамаском, сообщает Борис Рожин, aka Colonel Cassad.

Договоренности были достигнуты при посредничестве российских представителей.

Как заявляет Энсор, официальный представитель американской коалиции заявил ей, что сделка уже заключена, но не объяснил ее подробности.

Американцы были явно в курсе этой сделки и как минимум не препятствовали ее заключению, о чем курды просили Вашингтон совсем недавно предлагая американцам либо защитить их, либо не мешать просить помощи у Асада.

Сирийские правительственные войска готовятся занять позиции в городе Манбидж и в районе города Кобани на севере Сирии в рамках договорённостей с курдскими группировками, сообщают близкие к Сирийским демократическим силам (SDF). Основу SDF составляют бойцы-курды.

Военные уже находятся близ Манбиджа, а около Кобани завершают развертывание.

Эти города находятся близ границы с Турцией, западнее сирийских районов, в которых Анкара в настоящее время проводит военную операцию против курдов.

Сирийские же официальные медиа сообщили, что правительственные войска выдвигаются на север, чтобы "противостоять турецкой агрессии. 

Сирийские источники указывают, что в течение 48 часов сирийская армия должна занять Манбидж и Кобани (на карте район окрашен в сиреневые цвета).

На каких условиях заключена сделка и что получат курды кроме банальной крыши под сирийским флагом также не разглашается.

Боевая группа 75-го полка американских рейнджеров сегодня провела последнее патрулирование к северу от Манбиджа и пакует чемоданы, потому как Трамп приказал вывести все войска из северной Сирии.

По некоторым сообщениям, сирийские войска уже заняли несколько сел рядом с Манбиджем и будут стремиться образовать барьер к северу от города (в районе Арима увеличивается концентрация сил Сирийская арабская армия или САА), чтобы не пустить туда турок.

Командование САА официально объявило, что сирийская армия войдет в Манбидж и поднимет там сирийский флаг.

Впрочем, стоит подождать фактической реализации сделки, ибо еще в Африне тоже сделка была почти на грани заключения, но в последний момент курды ее сорвали и в итоге весь Африн достался Эрдогану.

Если же сделка будет реализована, то Асад получит контроль над еще двумя крупными городами и не позволит Турции взять под контроль всю границу с Сирией.

"Большая сделка" Трампа-Путина предусматривает, что Сирия отходит к сфере влияния России. В обмен Путин помог с помощью Асада вытеснить из Сирии ИГИЛ в 2017 году ( что подали как международную победу Трампа) и решит вопрос вывода из Сирии иранских войск, находящихся на границе с Израилем ( станет ещё одной победой Трампа).

 

В свою очередь, чтобы оставить в Сирии подконтрольного Асада, Путину нужно согласие Турции (помимо договоренности с Трампом). Эрдоган взамен потребовал право «зачистить» северные районы Сирии, прилегающие к Турции, от курдов.

 

Но проблема была в том, что сирийские курды были основой армии, которую США использовали против Асада и ИГИЛ. Мало того, снабжали оружием и поддерживали американским контингентом.

 

Но, как говорится, договоренности с Путиным надо выполнять. Поэтому Трамп банально «слил» курдов. И дал команду в канун турецкого наступления отвести американские войска. Тем самым, оставив курдов один на один с хорошо вооруженными и подготовленными турецкими войсками. Судьба курдов заранее понятна.

 

Поэтому не верить в «Большую сделку» Трампа-Путина могут только слепцы. Ну, а ситуация в Украине, которую Трамп также отдал Путину и продавливает выполнение Минских соглашений, показывает, как США без зазрения совести «сливают» и Украину.

 

Хотя для США курды и украинцы - это просто представители «третьего мира», которые используются, как разменная монета в большой игре..." - Заявил политолог Дмитрий Корнейчук.

Руководитель корпункта Вашингтон Пост в Бейруте Лиз Слайзаявил заявил:

"То, что происходит сегодня вечером в Сирии, представляет собой громадный провал американской дипломатии. США держали там свои войска, чтобы использовать влияние США на мирных переговорах для достижения целей США.

 

Теперь они уходят в беспорядке, и происходит обратное - Иран и Россия усиливаются.

 

Сообщают о праздничной стрельбе, когда сирийские войска катаются по улицам Камышли, оплоте курдов с 2012 года.

 

Они возвращаются так же, как и ушли, бескровно, по соглашению с курдами.

 

Если бы США были более реалистичными ранее в вопросе готовности или неготовности рисковать новой войной и договориться с Турцией от имени курдов, кровопролития последних дней можно было бы избежать. Россия, Турция и Иран заключат окончательную сделку по Сирии, а США в ней будут отсутствовать."

Сирийский демократический совет сделал официальное заявление.
 

Основные тезисы:
 

 

- мы никогда не стремились выйти из состава Сирии, а только лишь искали мирное политическое решение;
 

 

- мы никогда не угрожали соседям и в том числе туркам;
 

 

- в ответ на турецкую агрессию было заключено соглашение с сирийским правительством об охране границ и сохранении суверенитета страны;
 

 

- сирийская армия входит на всю длину сирийско-турецкой границы для оказания помощи СДС в отражении турецкой агрессии и освобождения территорий, захваченных турецкими наёмниками;
 

 

- это шанс для освобождения других городов и районов, захваченных турками, в том числе и Африна;
 

 

- это соглашение явилось следствием договорённостей и координации с органами самоуправления северо-восточной Сирии.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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