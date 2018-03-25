В апреле 2017 года случайные свидетели видели, как внефракционный
нардеп Надежда Савченко и руководитель "Офицерского корпуса"
Владимир Рубан жгли документы в парке и растирали пепел, пишет
"Главком". Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Рубана и Савченко сфотографировали случайные свидетели
Фото: glavcom.ua Очевидцы находились у памятника в составе
свадебного кортежа. Они узнали Савченко и сфотографировали ее с
неизвестным им на тот момент человеком."Парочка жгла документы и
растирала пепел", – рассказали свидетели.После недавних
обвинений в адрес нардепа и лидера "Офицерского корпуса" в
подготовке теракта очевидцы опознали Рубана на фотографии и решили
передать фотографии СМИ, утверждает "Главком".22 марта в ходе
заседания регламентного комитета генпрокурор Юрий Луценко сказал,
что Савченко и Рубан вступили в сговор с целью захвата
государственной власти в Украине. По словам генпрокурора, они
договорились о поставках оружия с главарем боевиков "ДНР"
Александром Захарченко.Парламент Украины лишил нардепа
неприкосновенности и дал согласие на ее задержание и арест. 23
марта суд арестовал Савченко до 20 мая без права на
залог.Савченко подозревают в подготовке террористического акта,
сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя,
подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей.
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