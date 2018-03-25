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Россию и КНДР может соединить понтонный мост
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25.03.2018 10:58
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Специально созданная рабочая группа прорабатывает создание
автомобильного сообщения между Россией и КНДР, заявил министр РФ по
развитию Дальнего Востока Александр Галушка. Сейчас КНДР и Россию
соединяет только железнодорожный мост Фото: wikipedia.org Глава
ведомства Александр Галушка заявил в ходе рабочей встречи
с председателем Госплана КНДР Ро Ду Чером, что создание между
странами автомобильного сообщения прорабатывает умышленно созданная
рабочая группа. Встреча состоялась в рамках официального визита
российской делегации в Северную Корею."У нас есть положительные
примеры двустороннего сотрудничества России и КНДР. Один из
успешных работающих совместных примеров экономического
сотрудничества – проект железнодорожного сообщения
Хасан – Раджин. У него большие перспективы в рамках
дальнейшего развития межрегионального сотрудничества", –
отметил Галушка.По его словам, южнокорейская сторона сообщила, что
активно изучает возможность присоединения к проекту.Ро Ду Чер
подчеркнул, что между КНДР и Китаем существует 23 автомобильных
пункта пропуска, а между Северной Кореей и Россией – ни
одного."В настоящее время при ввозе товаров с Дальнего Востока они
приходят не через границу с Россией, а через Китай. Это значительно
удлиняет путь. Необходимо рассмотреть возможность создания
автомобильного моста через реку Туманная", – заявил он.Галушка
отметил, что правительство России уже дало поручение министерству
транспорта проработать вопрос создания такого мостового
перехода."Как первый шаг мы могли бы рассмотреть создание понтонной
переправы", – сказал министр.Протяженность границы между
Россией и Северной Кореей составляет 39,4
км: 17,3 км – речная и 22,1 км – морская.
Через реку Туманная между странами построен железнодорожный
мост Дружбы. Он действует с 1959 года. Автомобильные и пешеходные
пограничные переходы отсутствуют.
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