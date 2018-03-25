Рабинович: Украинские олигархи вывели за границу в пять-шесть раз больше годового бюджета Украины
25.03.2018 11:06
Чтобы прекратить вывод средств за границу, необходимо запретить
государственным органам проводить операции через офшорные компании,
считает народный депутат Вадим Рабинович. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке | Рабинович: У нас
каждую дорогу, чуть ли не каждый детский садик уже строят офшорные
компании Фото: 112.ua "Мы 27 лет отпускаем всех наворовавшихся в
свободное плавание. Они потом через три года (а украинский народ
добрый, уже все забудет) возвращаются со словами: "Я такой
честный". И снова идут на выборы. За счет награбленного покупают
избирателей и проплачивают эфиры, статьи в СМИ. Так всю жизнь живут
всякие левочкины. И так каждый раз, при каждом режиме. Ну как можно
каждого из них отпускать с миллиардами?" – возмутился он.По
словам Рабиновича, только национализация "ПриватБанка" обошлась
стране в 152 млрд грн. На эти деньги, заявил депутат, можно было
купить 110 танков "Оплот" для армии."В течение 20 лет вы слышите о
судах наших олигархов между собой за границей на суммы в несколько
миллиардов долларов. Эти деньги у них откуда появились? Из воздуха?
Нет, их украли у народа. Суммы, которые показывают по воровству,
превышают примерно в пять–шесть раз бюджет нашей страны. И эти
огромные суммы вывели за границу. Представьте, если бы это
прекратить – какие бы это были деньги для нашей
экономики!" – отметил руководитель партии "За життя".Политик
напомнил, что для недопущения вывода государственных средств за
границу в программе его партии предлагается запретить госорганам
проводить любые операции через офшорные компании."Сделайте простые
шаги. И первый из них – запретить в Украине государственным
органам работать с офшорами и проводить оплаты всем офшорным
компаниям. Это сложно? Нет! Кому это навредит? Только самим
офшорным компаниям. А то у нас каждую дорогу, чуть ли не каждый
детский садик уже строят офшорные компании", – посетовал
Рабинович.ВИДЕОВидео: Вадим Рабинович / YouTube