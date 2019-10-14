14 октября православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. Считается, что праздник Покрова Пресвятой Богородицы пришел на Русь из Византии. Он отмечается каждый год 14 октября. Праздник Покров посвящен событиям, которые произошли не в годы жизни Божией Матери, следовательно он не входит в число 12 главных праздников церковного календаря. Однако этот день является одним из самых значимых для православного вероучения. История и значение праздника Полное название праздника — священный Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. Точной даты и истории появления праздника нет. Большинство исследователей придерживаются мнения о том, что события произошли 1 октября (14 октября по новому стилю) 910 года. В основе праздника — предание о явлении Богородицы в Константинополе. На окраине города стоял Влахернский храм, в котором находились святыни — риза (т.е. покров) и пояс Божией Матери. По легенде, в то время столица Византии находилась в окружении неприятельских войск. Люди собрались в храме на всенощную и молились о спасении. Среди них был и Андрей безумный. В четыре часа ночи во время всенощной произошло явление Пресвятой Богородицы, которая в окружении святых шла по воздуху. Рядом с Нею были предсказатель Иоанн Предтеча и апостол Иоанн Богослов. В одних источниках рассказывается о том, что Богородицу увидели все молящиеся, в других — что Ее видели только Андрей и его ученик Епифаний. Богородица начала молиться, затем подошла к храмовому престолу, сняла омофор (покров, покрывало), который покрывал Ее голову, и раскрыла его над людьми. Ее покров и стал знамением о защите христиан от неприятелей. Надежды вскоре оправдались: враги без всякого кровопролития отступили от города. Событие явления Богородицы описаны в житии Андрея Юродивого, годы жизни которого установлены лишь предположительно. До наших дней дошло более 110 греческих рукописей, где приводятся разные редакции жития, самая древняя из которых может относиться ко второй половине X века. Согласно житию, священный жил во времена императора Льва Великого (Мудрого). В версии, описанной в сборнике житий святых XVI века "Великие Четьи минеи", не указан ни день недели, ни число, сказано лишь, что видение произошло во время всенощного бдения во Влахернском храме. Епископ Димитрий Ростовский, живший в конце XVII века, описывал, что видение произошло в воскресенье. Разные источники указывают разные данные о том, с кем вела войну Византийская империя в те годы. По одной из версий — с саранцами-мусульманами, по другой — с племенами русов или болгар. Мнения расходятся и о происхождении праздника. Высказывались различные версии о месте его появления. По одной из них, он пришел из Византии, по другой — Покров имеет русское происхождение. Вопрос о месте его появления остается открытым. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы стал отдельно почитаем еще в домонгольский период. В славянском календаре Покров означал завершение сельскохозяйственных работ и наступление зимы. Хозяйки начинали готовить жилище к зиме. В это время часто выпадал первый снег. С этим связана поговорка: "Покров кроет землю то листом, то снегом". Покров ассоциировался с платком, покрывающим голову невесты, следовательно считался "девичьим праздником". С Покрова Богородицы начиналась череда свадеб. Семьи, созданные в это время, считались самыми крепкими и счастливыми. Также на Покров составляли прогноз погоды на предстоящую зиму. По одной из примет, если в этот день дует северный или восточный ветер, зима будет холодной, а если южный — зима будет снежной и мягкой. Переменный ветер на Покров предвещал переменчивую зиму. На Покров хозяйки пекли блины. Но прежде, чем ставить блюдо на стол, обходили с тарелкой блинов весь дом и читали молитву Пресвятой Богородице. На 14 октября также пекли покровский каравай и угощали им родных и соседей. Остатки каравая сушили и убирали до начала Великого поста. Праздник принято было встречать весело, чтобы зима прошла незаметно и без сложностей. По-новому взглянуть на события тысячелетней давности предлагает протоиерей Владимир Долгих . "14 октября Православная Церковь отмечает всем нам хорошо знакомый и близкий праздник Покрова Пресвятой Богородицы. В канун торжества хотелось бы поделиться некоторыми соображениями относительно того, что мы, христиане, можем вынести для себя из событий более чем тысячелетней давности. Для начала давайте вкратце вспомним, что же послужило причиной установления праздника. Ориентировочно в IX (по некоторым другим данным Х) веке, то ли русские, то ли сарацины осадили Константинополь. Над столицей Византии, уже не в первый, да и не в последний раз, нависла угроза захвата. Благочестивые греки, наученные опытом предшествующих поколений, собрались во Влахернском храме для общей молитвы, дабы испросить у Бога помощи в борьбе против очередных варваров. Эта помощь была явлена через Его Пречистую Матерь. Из всех молящихся видение знамения, в котором Богородица распростерла свой Покров в знак защиты, сподобились лишь безумный Андрей и его ученик Епифаний. Почему из всех молящихся христиан радости видеть Богородицу удостоились лишь двое? Давайте зададимся вопросом, почему все так произошло? Я имею в виду не осаду Константинополя, а почему из всех молящихся христиан радости видеть Богородицу удостоились лишь двое? Ответ, конечно же, очевиден – они подвижники, будущие святые. Но только вот подвиг святости этот совершенно уникален. Сегодня мы привыкли, что юродивым называют всякого чудака или откровенно сумасшедшего. Но христианское понимание юродства носит совершенно парадоксальный характер, поэтому-то этот редкий подвиг довольно трудно как-то определить или классифицировать. Русский литературовед, историк и философ Георгий Федотов в своем известном труде «Святые древней Руси», говоря о подвиге юродства, указывает на такие его характерные моменты как: Аскетическое попрание тщеславия, всегда опасного для монашеской аскезы. В этом смысле юродство есть притворное безумие или безнравственность с целью поношения от людей. Выявление противоречия между глубокой христианской правдой, поверхностным здравым смыслом и моральным законом с целью посмеяния миру (I Кор. I - IV). Служение миру в своеобразной проповеди, которая совершается не словом и не делом, а силой Духа, духовной властью личности, нередко облеченной пророчеством. Причем, «лишь первая и третья сторона юродства являются подвигом, служением, трудничеством, имеют духовно-практический смысл. Вторая служит непосредственным выражением религиозной потребности». На Руси подвиг юродства был отдельно почитаем и во многом явился формой христианского подвижничества, отражающей национальный русский характер. Не смотря на это, Греческая Церковь чтит 6 юродивых, между которых есть как раз счастливый Андрей (кстати, славянин по происхождению), о котором мы и говорили. Можно сказать, что Спаситель был самым известным юродивым. Давайте теперь обратимся к словам апостола Павла: «Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих» (1Кор 1,21). В приведенной цитате содержится та мысль, что с точки зрения мира, христианство является безумством, юродством своего рода. Продолжая эту мысль, можно сказать, что Спаситель был самым известным юродивым. Мы же, христиане, в своем стремлении подражать Христу также ставим себя в положение юродства по отношению к внешнему миру. Помните, как в словах песни Леонида Дербенёва: Пусть этот мир Вдаль летит сквозь столетия, Но не всегда По дороге мне с ним. В общем, к чему эти рассуждения? Получается, что христиане – юродивые в отношении к миру, а юродивые – юродивые в отношении к христианам. Понятно, что приведенная мысль является довольно условной, безусловным является лишь тот факт, что мы, однажды переступив порог храма, остались в нем, потому что пережили личную встречу с Богом. Какое-то время Он «нес нас на руках», потом нужно было «идти своими ногами». И вот здесь начинаются духовные проблемы. С каждым новым «шагом» делать следующий становится все сложнее и сложнее. Постепенно происходит привыкание к святыне, мы уже не чувствуем прежнего трепета и благоговения, а духовная жизнь замыкается в некое кольцо циклического выполнения молитвенных правил и походов в храм. Получается, что христиане – юродивые в отношении к миру, а юродивые – юродивые в отношении к христианам. Совершенно иная ситуация была у блаженного Андрея. Взяв на себя подвиг юродства, терпя насмешки, побои, оскорбления, голод и жажду, стужу и зной, выпрашивая подаяния и тут же отдавая собранные средства другим нищим, он постоянно находился в состоянии прямолинейного движения к Христу. Его сердце всегда было открыто навстречу распростертым на Кресте рукам Спасителя. Потому-то, не смотря на благочестие христиан, окружавших его в храме, видения Богородицы сподобились лишь Андрей с учеником. Ну а нам с вами, подражая подвигу святых, необходимо постоянно искать новые средства и формы для самопонуждения, стараться делать чуть больше, чем мы привыкли. «Возлюби труд: он, в соединении с постом, молитвой и бдением, освободит тебя от всех скверн, – пишет преп. Антоний Великий, – телесный труд доставляет сердцу чистоту; чистота сердца служит причиной того, что душа приносит плод». Вот как раз «плодов души» нам и не хватает. Собеседуя сами с собой, мы часто говорим, что усталость от рабочего дня, забота о семье и прочие труды нас объективно выматывают, а потому и поваляться на диване, посидеть за компьютером или сократить молитвенное правило мы вроде как объективно можем себе позволить. По-человечески, так-то оно так, а вот по-христиански… И здесь со словами поддержки и вдохновения обращается к нам преп. Ефрем Сирин, который говорит, что горек конец всякой праздности, работая, ты может и изнеможешь, но впоследствии возвеселишься: «Не бойся труда и не говори: «Не изнемочь бы мне»; представляй лучше в уме, что все святые (трудами) и страданиями угождали Богу… Люби труды в это краткое время (жизни), чтобы покоиться вовеки… Будьте чадами послушания в трудах, чтобы стать отцами в упокоении». Труд – это залог подлинного Боговидения, если не в этой жизни, то в вечности. Тяжек, конечно же, для нас бывает как труд физический, так и духовный, но важным является и само отношение к нему. Для этого святитель Иоанн Златоуст напоминает нам, что труд Господь на человека наложил не для наказания и мучения, но для вразумления и научения. Здесь же и святитель Игнатий (Брянчанинов) напоминает, что без труда «сердце не сокрушится, [а] молитва будет бессильной и неистинной». Труд – это залог подлинного Боговидения, если не в этой жизни, то в вечности. Каждому, конечно, конкретных указаний «что же делать?» не составишь, но и «ходить по кругу» мы тоже не имеем права. Мы же с вами юродивые, так давайте будем юродивыми до конца. Мы четко знаем куда идем и к чему стремимся, а потому, по слову преп. Макария Египетского: «Труды молитвы и поста и прочих дел нужно переносить с великим удовольствием и благой надеждой. Цветы же и плоды трудов признавать действиями духа»." Сводка.нет - Новости Украины и Мира



сводки что для покров богородицы его Теги: последние сводки