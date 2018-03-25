Сводка Новостей
- Бабченко о РФ: Здесь будет только бунт. Бунт голых жоп. Пока нефть по $70, - хоть всех детей в Волоколамске потрави
- Рябцева: Слуцкий приставал к девушкам, швыряясь в них деньгами и говоря, что он их купит
- У Скрипаля была подруга, приехавшая в Великобританию из России - The Telegraph
- Замначальника московского отдела МВД России подрался с подчиненным на совещании. Видео
- Рабинович: Украинские олигархи вывели за границу в пять-шесть раз больше годового бюджета Украины
|Бабченко о РФ: Здесь будет только бунт. Бунт голых жоп. Пока нефть по $70, - хоть всех детей в Волоколамске потрави
|25.03.2018 12:01
|
https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/1333497073417189
21 марта на мусорном полигоне "Ядрово" близко российского Волоколамска произошел выброс сероводорода. В местном управлении образования с этим инцидентом связали отравление трех десятков учеников местной школы №2.Глава Волоколамска Петр Лазарев заявил, что обстановка в городе "очень тяжелая". В Волоколамске вспыхнули акции протеста в связи со случившимся. Губернатора Московской области Андрея Воробьева и главу Волоколамского района Евгения Гаврилова, приехавших навестить детей в больницу, встретили более сотни жителей города. Они окружили губернатора, выкрикивая "Позор" и "Убийца", и требовали уйти в отставку. Дети забросали чиновников снежками.Российский политик Ирина Хакамада заявила, что боязнь россиян за детей, "это тот самый пожар, который может от спички возгореться и превратиться в революцию".
Поделитесь статьей с друзьями