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Гройсман заявил, что разрыв экономических отношений с Россией сделает Украину сильнее
25.03.2018 12:09
Украинская экономика имеет громадный потенциал и его нужно полностью реализовать, отметил премьер-министр Владимир Гройсман. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Гройсман: Мы от этих вызовов становимся сильнее Фото: kmu.gov.ua "Именно Россия сделала абсолютно неприемлемые шаги – военная агрессия, экономическая агрессия, торговая агрессия. Поэтому мы вынуждены были переориентировать нашу экономику на совершенно другие рынки", – отметил он.Гройсман добавил, что сейчас экспорт украинской продукции на рынки ЕС, Америки, Африки, Азии растет."Также надо понять, что мы от этих вызовов становимся сильнее", – подчеркнул он.Премьер-министр добавил, что украинская экономика имеет большой потенциал и его нужно полностью реализовать.Программа экономического сотрудничества между Украиной и РФ на 2011–2020 годы была утверждена 7 июня 2011 года.21 марта Гройсман сообщил, что Кабинет Министров разорвал программу.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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