Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что некоторые участники протестный акций на Майдане против согласования "формулы Штайнмайера " получают деньги в интервью "Левому берегу" "Я уверен, что малой части людей оплачивают участие в акциях, но реальных протестующих гораздо больше. 95% вышли на Майдан из-за идеологических соображений, но это не значит, что нет 5%, которые получают деньги. Может быть, русские платят, может - Петр Алексеевич или кто-то еще", - сообщил нардеп. После высказывания политика скандально известный журналист Айдер Муждабаев ответил Арахамии в Facebook и обвинил главу президентской фракции во лжи. "Когда вы говорите про 5% продажных, то легко посчитать, вы же, тем более, айтишник: если на Майдан вышли 10 000, то там было где-то 500 продажных людей. Такая себе серьезная толпа сволочи. Но, дорогой Давид, нет. Там пяти сотен продажных людей не было. Более того, там их не было вообще. При таком количестве искренне желающих в этом нет даже циничного рацио. Это ложь. А, будучи произнесенной, это - фактическая ложь. Если какие-то партфункционеры получают зарплату и ходят на митинги - так и говорите. Партии у нас разрешены. И это другое дело. Но продажных людей, теток, пересчитывающих за углом купюры, титушек между протестующих на митингах "Нет - капитуляции" нет. Их ни в каком проценте не существует". Журналист назвал слава Арахамии оскорблением. "Дорогой Давид, вы и ваши коллеги сами, своими устами ... создаете себе эстетических врагов в лице непременно лучших людей страны. Самых честных, смелых, бескорыстных и верных. Именно тех, кто в решающий момент решали, решили и будут решать судьбу Украины и всех нас/вас в том числе". В тот же день, вечером, после публикации поста журналиста, Давид Арахамия публично извинился за свои слова. "Этот пост я пишу прочитав открытое письмо ко мне от Айдер Муждабаев. Прочитав его, я переосмыслил сказанное мной в интервью Левому Берегу. Я хочу публично извиниться перед всеми участниками акции "Нет капитуляции", которые пришли туда по зову своего сердца и души. У меня не было намерения их обидеть, но получилось так, что я это сделал - за это я и извиняюсь. Всю остальную информацию, которую я имею, передам во вторник в Управление Службы Безопасности Украины", - написал глава фракции власти. Напомним, заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев "напал" на Александра Усика.

"Трусы или крестик, фанаты Усика, выбирайте — дальше строить из себя одновременно патриотов Украины не выйдет. Ваш любимец Усик обожает кремлевского антиукраинского тролля Шария. Это стопроцентный враг Украины, его смотрят ТОЛЬКО враги Украины, больше никто. Ваш идол Усик поддерживает крестный ход московских попов. Это чистый сепар, без примесей. И он не «дуракбоксер», у него всё продуманно и осознанно. Это пропагандист «мира», на прикорме в виде поясов, премиальных. «Мира» на условиях капитуляции. Он не случайно боксировал в Москве и обнимался с русским. Если вы болеете за него как за «украинского патриота», то вы такие же «патриоты». Или вы настолько глупы, что не о чем говорить. Пророссийский Усик с украинским флагом в руках водит вас, как детей, вокруг пальца. А ещё фанаты Усика, кроме слепых восторженных обожателей (думаю, и такие есть) — отпетые лицемеры. Раньше они говорили, что Усик патриот, вот вам и флаг, и гимн, посмотрите! А теперь, уверен, начнут говорить, что "бокс вне политики", и надо, мол, судить по делам. По мне такие слова во время войны из уст известного в стране человека — это и есть дела, направленные против страны. В этом суть, остальное — кожица. И никакие бои, победные ли, проигранные, не изменят сути." - Заявил Муждабаев. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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