Бывшего главу харьковской патрульной полиции Евгения Мельника задержали после погони, он пытался скрыться, сообщает "Киев Оперативный". | По данным сообщества "Киев Оперативный", Мельника задержали в ночь на 25 марта Фото: Киев Оперативный / Facebook Отмечается, что он проехал на красный свет возле ТРЦ Lavina, после чего за ним началась погоня. Автомобиль остановился на улице Рубежовской. Мельник пытался скрыться, сопротивлялся, не выполнял законные требования полицейского и ударил его в лицо, говорится в сообщении. ВИДЕО Видео: Kyiv Operativ / YouTube Задержанный заявил правоохранителям, что сидел на заднем сиденье, а его автомобиль сам проехал на запрещающий сигнал светофора. "Киев Оперативный" пишет, что у экс-главы патрульной полиции Харькова были признаки алкогольного опьянения. Проходить тест на месте он отказался и поехал к врачу-наркологу.Отмечается, что в 2014 году на него уже составляли протокол за вождение в состоянии алкогольного опьянения. https://www.facebook.com/KyivOperativ/posts/479788229083935 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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