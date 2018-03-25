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|В Киеве за вождение в нетрезвом состоянии задержали экс-главу патрульной полиции Харькова
|25.03.2018 12:33
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ВИДЕОВидео: Kyiv Operativ / YouTube Задержанный заявил правоохранителям, что сидел на заднем сиденье, а его автомобиль сам проехал на запрещающий сигнал светофора."Киев Оперативный" пишет, что у экс-главы патрульной полиции Харькова были признаки алкогольного опьянения. Проходить тест на месте он отказался и поехал к врачу-наркологу.Отмечается, что в 2014 году на него уже составляли протокол за вождение в состоянии алкогольного опьянения.
https://www.facebook.com/KyivOperativ/posts/479788229083935
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