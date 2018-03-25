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- Бабченко о РФ: Здесь будет только бунт. Бунт голых жоп. Пока нефть по $70 - хоть всех детей в Волоколамске потрави
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|Бабченко о РФ: Здесь будет только бунт. Бунт голых жоп. Пока нефть по $70 - хоть всех детей в Волоколамске потрави
|25.03.2018 13:12
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https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/1333497073417189
21 марта на мусорном полигоне Ядрово близко российского Волоколамска произошел выброс сероводорода. В местном управлении образования с этим инцидентом связали отравление трех десятков учеников местной школы №2.Глава Волоколамска Петр Лазарев заявил, что обстановка в городе "очень тяжелая". В Волоколамске вспыхнули акции протеста в связи со случившимся. Губернатора Московской области Андрея Воробьева и главу Волоколамского района Евгения Гаврилова, приехавших навестить детей в больницу, встретили более сотни жителей города. Они окружили губернатора, выкрикивая "Позор" и "Убийца", и требовали уйти в отставку. Дети забросали чиновников снежками.Российский политик Ирина Хакамада заявила, что боязнь россиян за детей – "это тот самый пожар, который может от спички возгореться и превратиться в революцию".
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