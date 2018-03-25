Власти США обвинили иранскую компанию и девять граждан Ирана в организации хакерской схемы для кражи информации. Власти США объявили в розыск девять иранцев Фото: ЕРА "Для многих из этих вмешательств подсудимые действовали по поручению иранского правительства и, в частности, Корпуса стражей Исламской революции", – подчеркнул он.Американские правоохранители заявили, что подсудимые связаны с иранским Институтом Мабна, который по их данным уже несколько лет занимается хакерством в интересах правительства Ирана.По словам заместителя генпрокурора, все обвиняемые находятся в Иране. В случае, если они покинут территорию страны, им грозила экстрадиция из более чем 100 стран мира.Министерство финансов США ввело санкции против Института Мабна и девяти иранцев, а также в отношении еще одного гражданина Ирана Бежада Месри, которого в январе 2017 года обвинили во взломе сети кабельного телевидения HBO.США неоднократно расширяли санкционный список в отношении Ирана, обвиняя Тегеран в финансировании террористов и проведении угрожающих ракетных испытаний. 13 марта 2018 года президент США Дональд Трамп продлил санкции против Ирана на год. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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