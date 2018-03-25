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США обвинили иранцев в краже информации из сотен университетов
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25.03.2018 13:36
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Власти США обвинили иранскую компанию и девять граждан Ирана в
организации хакерской схемы для кражи информации. Власти США
объявили в розыск девять иранцев Фото: ЕРА "Для многих из этих
вмешательств подсудимые действовали по поручению иранского
правительства и, в частности, Корпуса стражей Исламской революции",
– подчеркнул он.Американские правоохранители заявили, что
подсудимые связаны с иранским Институтом Мабна, который по их
данным уже несколько лет занимается хакерством в интересах
правительства Ирана.По словам заместителя генпрокурора, все
обвиняемые находятся в Иране. В случае, если они покинут территорию
страны, им грозила экстрадиция из более чем 100 стран
мира.Министерство финансов США ввело санкции против Института Мабна
и девяти иранцев, а также в отношении еще одного гражданина Ирана
Бежада Месри, которого в январе 2017 года обвинили во взломе сети
кабельного телевидения HBO.США неоднократно расширяли
санкционный список в отношении Ирана, обвиняя Тегеран в
финансировании террористов и проведении угрожающих ракетных
испытаний. 13 марта 2018 года президент США Дональд Трамп
продлил санкции против Ирана на год.
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