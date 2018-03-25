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В Беларуси прошли массовые задержания участников Дня Воли в Минске
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25.03.2018 14:24
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В Беларуси правоохранители задержали более 30 человек, которые
пришли на шествие в центр Минска. В Беларуси силовики "для
выяснения личности" задерживали всех, кто имел при себе флаги и
цветы Фото: ЕРА более 30 человек, пришедших для участия в
шествии "Дня Воли", сообщает "Радые Свабода".По данным издания,
сначала силовики "для выяснения личности" задерживали всех, кто
имел при себе бело-красно-белые флаги и цветы. Потом начали
удерживать всех, кто находился на площади."Задерживают людей,
которые имели мужество прийти в праздник на эту площадь. Они сейчас
находятся в автозаках", – заявила сопредседатель движения "Вместе"
Елена Толстая.По данным правозащитников центра "Весна", только
задержано от 30 до 50 человек, в том числе десятерых наблюдателей
"Весны" и четверых журналистов "Белсата". Активистов отвезли в
автозаках в Советский РУВД Минска.Есть информация о задержании
лидера Белорусского национального конгресса Николая Статкевича.
Телефоны Статкевича и его жены Марины Адамович не отвечают. По
некоторым данным, оппозиционный политик находится в Ленинском РУВД
Минска.Статкевич был инициатором проведения шествия 25 марта в
Минске, однако заявку на ее проведение отклонили. В Беларуси
продолжаются превентивные задержания
активистов.Статкевич – критик президента Беларуси
Александра Лукашенко, его соперник в борьбе за президентское кресло
на выборах 2010 года. Был арестован при разгоне акции протеста в
день президентских выборов, 19 декабря 2010 года, и осужден на
шесть лет колонии усиленного режима по обвинению в организации
массовых беспорядков. Помилован Лукашенко в августе 2015
года.30 октября 2017 года, через день после участия в митинге
памяти жертв сталинских репрессий перед зданием белорусского КГБ,
Статкевич в очередной раз был задержан белорусскими
правоохранителями. По данным "Радіо Свобода", за 10 месяцев 2017
года Статкевич провел в тюрьме 34 суток.
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