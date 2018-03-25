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Песков о реакции Британии на отравление Скрипаля: Невиданное хамство
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25.03.2018 14:48
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Россию обвиняют в том, что даже не могут сформулировать, заявил
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя реакцию
Лондона на отравление в Великобритании экс-офицера российской
разведки Сергея Скрипаля. Песков подчеркнул, что президент РФ
Владимир Путин в этой ситуации "хранит абсолютное спокойствие"
Фото: ЕРА "Это невиданное хамство. Главное, что никто никогда не
встречался с ситуацией, когда обвиняют страну в чем-то, что даже не
могут сформулировать. И не пытаются сформулировать", – отметил
он.Песков подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин в этой
ситуации "хранит абсолютное спокойствие, абсолютную выдержку"."И,
в отличие от визави на острове, сохраняет абсолютную
корректность. То есть Путин сформулировал позицию сразу. Он
сказал, что мы занимаемся нашими внутренними делами в первую
очередь, а это происшествие, которое произошло у вас,
и вы сначала должны разобраться, а потом уже
о чем-то говорить. Вот, собственно, позиция Путина", –
заявил пресс-секретарь.4 марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его
33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с
симптомами отравления в британском Солсбери.Следствие
выяснило, что во время покушения использовался разработанный в
России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр
Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить
случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай
незаконным применением силы Россией против Великобритании.Позицию
Великобритании поддержали
власти Франции, США, Германии и Австралии.Москва
отказалась отвечать на ультиматум
Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества,
которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о
высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке
запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта
Россия объявила персонами нон грата 23 британских
дипломатов.Скрипаль – прежний офицер российской разведки. В
2006 году его осудили за передачу Британии данных о российских
агентах в Европе. В 2010 году в результате обмена шпионами между
США и Россией Скрипаля помиловали. В рамках этого же обмена в
Россию вернулась шпионка Анна Чапман. Скрипалю предоставили убежище
в Великобритании. Дом в Солсбери прежний шпион приобрел в 2011
году.
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