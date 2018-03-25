26 человек обратилось за медицинской помощью после пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в российском городе Кемерово. Этот материал можно прочитать и на украинском языке | В Кемерово в результате пожара погибли дети Фото: 42.mchs.gov.ru Уголовное дело возбудили по ст. 109, 219 и 238 (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса РФ. Расследование будет проводить главное следственное управление СК России. В Кемерово направили следственную группу."Предварительно известно о четырех погибших, в том числе троих детях и одной женщине, находившихся в момент пожара в детской игровой комнате, а также 26 человек обратилось, либо было госпитализировано в медицинские учреждения города", – говорится в сообщении.Сотрудники МЧС продолжают гасить огонь. По предварительным данным, в двух залах кинотеатра, расположенного в ТРЦ, обрушился потолок.В главном управлении МЧС РФ по Кемеровской области сообщили, что из горящего здания эвакуировали примерно 100 человек.Директор центра медицины катастроф Сергей Малиновский рассказал агентству ТАСС, что госпитализировали 15 человек.По его словам, два человека – девушка и ребенок – находятся в тяжелом состоянии."Медуза" пишет, что в здании не сработала пожарная сигнализация, следовательно сотрудникам торгового центра пришлось самим оповещать посетителей. Некоторые из них оказались отрезаны от выходов, им пришлось прыгать из окон или выбираться на крышу, откуда их с лестницы спасали пожарные.Интернет-издание отмечает, что на третьем этаже торгового центра находился контактный зоопарк, в котором было почти 200 животных. Вероятно, все они погибли. ВИДЕО Видео: Анатолий Кочнев / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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