Разработку турецких ракет Gokdogan и Bozdogan планируют завершить в 2020 году. Ракеты впервые представили в 2017 году на выставке в Стамбуле Фото: tubitak.gov.tr Их разработали инженеры турецких оборонных структур Tubitak и Sage. Ракеты впервые представили в 2017 году в Стамбуле на XIII Международной выставке продукции оборонной промышленности.Тестовые запуски провели с военного полигона в Синопе. Планируется, что в последнем квартале 2018 года ракеты запустят с наземной установки и с самолета.Gokdogan – ракета малого и среднего радиуса действия, а Bozdogan способна поражать цели на больших расстояниях. Разработку ракет планируют завершить в 2020 году, после этого начнется серийное производство. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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