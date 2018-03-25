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"Покаялся перед богом и народом". В Чечне оправдали находившегося в розыске знакомого Кадырова
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25.03.2018 15:36
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Шаа Турлаев, с которым встречался глава Чечни Рамзан Кадыров и
который находился в федеральном розыске в РФ, является примером
"великого покаяния", отметил чеченский министр по нацполитике
Джамбулат Умаров. Кадыров (на фото) показал Турлаева в прямом эфире
в соцсети Фото: ЕРА Так он прокомментировал информацию о том, что
Турлаев, которого Кадыров показал во время онлайн-включения в сети
"ВКонтакте", находится в федеральном розыске за организацию
покушений."Он покаялся перед богом и народом. Шаа Турлаев имеет для
нас большое идеологическое значение. Это пример человеческого
мужества. На таких, как Шаа Турлаев, мы должны воспитывать
детей", – заявил Умаров.По словам министра, в свое время
Турлаев "прекратил боевые действия, вернулся к мирной жизни,
призывает молодежь не поддаваться на пропаганду террористов".Умаров
считает, что российская "Новая газета", которая первая обратила
внимание на видео Кадырова, устроила "настоящую травлю", а Турлаева
называет примером "великого покаяния"."Он говорит о том, что
глубоко ошибался. Шаа – инвалид, потерял ногу. Зачем "Новая
газета" устраивает эту бессовестную травлю? Презумпцию невиновности
никто не отменял. Он что, был осужден?" – отметил чеченский
министр."Московский комсомолец" писал, что Турлаев – прежний
советник Кадырова.
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