Шаа Турлаев, с которым встречался глава Чечни Рамзан Кадыров и который находился в федеральном розыске в РФ, является примером "великого покаяния", отметил чеченский министр по нацполитике Джамбулат Умаров. Кадыров (на фото) показал Турлаева в прямом эфире в соцсети Фото: ЕРА Так он прокомментировал информацию о том, что Турлаев, которого Кадыров показал во время онлайн-включения в сети "ВКонтакте", находится в федеральном розыске за организацию покушений."Он покаялся перед богом и народом. Шаа Турлаев имеет для нас большое идеологическое значение. Это пример человеческого мужества. На таких, как Шаа Турлаев, мы должны воспитывать детей", – заявил Умаров.По словам министра, в свое время Турлаев "прекратил боевые действия, вернулся к мирной жизни, призывает молодежь не поддаваться на пропаганду террористов".Умаров считает, что российская "Новая газета", которая первая обратила внимание на видео Кадырова, устроила "настоящую травлю", а Турлаева называет примером "великого покаяния"."Он говорит о том, что глубоко ошибался. Шаа – инвалид, потерял ногу. Зачем "Новая газета" устраивает эту бессовестную травлю? Презумпцию невиновности никто не отменял. Он что, был осужден?" – отметил чеченский министр."Московский комсомолец" писал, что Турлаев – прежний советник Кадырова. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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