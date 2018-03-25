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В Беларуси прошли массовые задержания участников Дня воли
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25.03.2018 15:52
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В Беларуси правоохранители задержали более 30 человек, которые
пришли на шествие в центр Минска. Этот материал можно прочитать и
на украинском языке В Беларуси силовики "для выяснения личности"
задерживали всех, кто имел при себе флаги и цветы Фото: ЕРА более
30 человек, пришедших для участия в шествии ко Дню воли,
сообщает "Радые Свабода".По данным издания, сначала силовики "для
выяснения личности" задерживали всех, кто имел при себе
бело-красно-белые флаги и цветы. Потом начали удерживать всех, кто
находился на площади."Задерживают людей, которые имели мужество
прийти в праздник на эту площадь. Они сейчас находятся в
автозаках", – заявила сопредседатель движения "Вместе" Елена
Толстая.По данным правозащитников центра "Весна", только задержано
от 30-ти до 50 человек, в том числе десятеро наблюдателей "Весны" и
четверо журналистов "Белсата". Активистов отвезли в автозаках в
Советский РУВД Минска.Есть информация о задержании лидера
Белорусского национального конгресса Николая Статкевича. Телефоны
Статкевича и его жены Марины Адамович не отвечают. По некоторым
данным, оппозиционный политик находится в Ленинском РУВД
Минска.Статкевич был инициатором проведения шествия 25 марта в
Минске, однако заявку на ее проведение отклонили. В Беларуси
продолжаются превентивные задержания
активистов.Статкевич – критик президента Беларуси
Александра Лукашенко, его соперник в борьбе за президентское кресло
на выборах 2010 года. Был арестован при разгоне акции протеста в
день президентских выборов, 19 декабря 2010 года, и осужден на
шесть лет колонии усиленного режима по обвинению в организации
массовых беспорядков. Помилован Лукашенко в августе 2015
года.30 октября 2017 года, через день после участия в митинге
памяти жертв сталинских репрессий перед зданием белорусского КГБ,
Статкевич в очередной раз был задержан белорусскими
правоохранителями. По данным "Радіо Свобода", за 10 месяцев 2017
года Статкевич провел в тюрьме 34 суток.
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