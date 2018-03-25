В Беларуси правоохранители задержали более 30 человек, которые пришли на шествие в центр Минска. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В Беларуси силовики "для выяснения личности" задерживали всех, кто имел при себе флаги и цветы Фото: ЕРА более 30 человек, пришедших для участия в шествии ко Дню воли, сообщает "Радые Свабода".По данным издания, сначала силовики "для выяснения личности" задерживали всех, кто имел при себе бело-красно-белые флаги и цветы. Потом начали удерживать всех, кто находился на площади."Задерживают людей, которые имели мужество прийти в праздник на эту площадь. Они сейчас находятся в автозаках", – заявила сопредседатель движения "Вместе" Елена Толстая.По данным правозащитников центра "Весна", только задержано от 30-ти до 50 человек, в том числе десятеро наблюдателей "Весны" и четверо журналистов "Белсата". Активистов отвезли в автозаках в Советский РУВД Минска.Есть информация о задержании лидера Белорусского национального конгресса Николая Статкевича. Телефоны Статкевича и его жены Марины Адамович не отвечают. По некоторым данным, оппозиционный политик находится в Ленинском РУВД Минска.Статкевич был инициатором проведения шествия 25 марта в Минске, однако заявку на ее проведение отклонили. В Беларуси продолжаются превентивные задержания активистов.Статкевич – критик президента Беларуси Александра Лукашенко, его соперник в борьбе за президентское кресло на выборах 2010 года. Был арестован при разгоне акции протеста в день президентских выборов, 19 декабря 2010 года, и осужден на шесть лет колонии усиленного режима по обвинению в организации массовых беспорядков. Помилован Лукашенко в августе 2015 года.30 октября 2017 года, через день после участия в митинге памяти жертв сталинских репрессий перед зданием белорусского КГБ, Статкевич в очередной раз был задержан белорусскими правоохранителями. По данным "Радіо Свобода", за 10 месяцев 2017 года Статкевич провел в тюрьме 34 суток. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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