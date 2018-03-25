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|Добкин: Что бы мне такого плохого сделать, чтобы поднять свой рейтинг?
|25.03.2018 16:08
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У Путина рейтинг поддержки 76%, но сам он плохой. Порошенко поддерживают менее 10% соотечественников, а он при этом хороший. Вот я думаю, чтобы мне такого плохого сделать, чтобы поднять свой рейтинг?— Добкин Михаил (@mdobkin) 24 марта 2018 г.
На президентских выборах в РФ, которые прошли 18 марта, Путина поддержало 76,69% избирателей.Согласно проведенному в марте 2018 года опросу центра социальных исследований "София", за Порошенко на президентских выборах готовы проголосовать 9,5% украинцев.
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