Власти американского Элизабет-Сити объяснили словами "времена сейчас изменились" отказ от установки памятника советским летчикам, которые погибли в 1944 и 1945 годах во время перегона гидросамолетов из США в Европу. Памятник представляет собой изображение трех летчиков и гидросамолета Фото: mil.ru Скульптуру массой 25 тонн, которая представляла собой стилизованное изображение гидросамолета и трех пилотов, планировали установить за счет российской стороны, американцы должны были обеспечить благоустройство территории.Установку памятника в Элизабет-Сити поддержали в 2017 году, а уже в 2018-м против выступили пять членов городского совета при трех поддержавших."Времена сейчас изменились", – прокомментировала член горсовета Анита Хаммер.В минобороны РФ сообщали, что памятник посвящен 11 советским летчикам, погибшим при перегоне самолетов-амфибий из США в СССР в годы Второй мировой войны.Авиатехника принималась в Элизабет-Сити. Авиагруппа состояла из 26 экипажей.В ходе перегона гидросамолетов для Северного флота один из аппаратов врезался в скалы на северном побережье Норвегии, по другой версии – был сбит немецкими истребителями. Это было летом 1944 года.Еще один самолет разбился при взлете в Элизабет-Сити в январе 1945 года. Причина катастрофы не выяснена. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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