Власти американского Элизабет-Сити объяснили словами "времена
сейчас изменились" отказ от установки памятника советским летчикам,
которые погибли в 1944 и 1945 годах во время перегона
гидросамолетов из США в Европу. Памятник представляет собой
изображение трех летчиков и гидросамолета Фото: mil.ru Скульптуру
массой 25 тонн, которая представляла собой стилизованное
изображение гидросамолета и трех пилотов, планировали установить за
счет российской стороны, американцы должны были обеспечить
благоустройство территории.Установку памятника в Элизабет-Сити
поддержали в 2017 году, а уже в 2018-м против выступили пять членов
городского совета при трех поддержавших."Времена сейчас
изменились", – прокомментировала член горсовета Анита Хаммер.В
минобороны РФ сообщали, что памятник посвящен 11 советским
летчикам, погибшим при перегоне самолетов-амфибий из США в СССР в
годы Второй мировой войны.Авиатехника принималась в Элизабет-Сити.
Авиагруппа состояла из 26 экипажей.В ходе перегона гидросамолетов
для Северного флота один из аппаратов врезался в скалы на северном
побережье Норвегии, по другой версии – был сбит немецкими
истребителями. Это было летом 1944 года.Еще один самолет разбился
при взлете в Элизабет-Сити в январе 1945 года. Причина катастрофы
не выяснена.
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