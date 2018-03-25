Ответственность за взрыв в Афганистане взяли на себя боевики ИГИЛ.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке Взрыв произошел
в афганском городе Герат Фото: uk.wikipedia.org Пресс-секретарь
начальника городской полиции Абдул Ахад Вализада сообщил, что
минимум один человек погиб и семь получило ранения. Он подчеркнул,
что число жертв может возрасти.Вализада рассказал, что двое
злоумышленников подъехали к мечети на мотоцикле, а когда полиция их
остановила, один из них привел в действие взрывчатку. Второго
нападавшего полиция застрелила.Отмечается, что ответственность за
набег взяли на себя террористы ИГИЛ.
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