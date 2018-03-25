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В Полтавской области задержали работника птицефабрики в спецкуртке для выноса яиц
25.03.2018 17:04
В куртке, которую пошили умышленно для выноса более чем сотни яиц, были пошиты отдельные карманы для каждого из них. В куртке можно было спрятать более сотни яиц одновременно Фото: pl.npu.gov.ua Полицейским передали 35-летнего работника предприятия.По данным полиции, он пытался вынести яйца в куртке, которая была пошита умышленно для этих целей. Каждому яйцу был подготовлен отдельный карманчик с внутренней стороны куртки.Задержанный дает показания правоохранителям.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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