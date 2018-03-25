В куртке, которую пошили умышленно для выноса более чем сотни яиц,
были пошиты отдельные карманы для каждого из них. В куртке можно
было спрятать более сотни яиц одновременно Фото: pl.npu.gov.ua
Полицейским передали 35-летнего работника предприятия.По данным
полиции, он пытался вынести яйца в куртке, которая была пошита
умышленно для этих целей. Каждому яйцу был подготовлен отдельный
карманчик с внутренней стороны куртки.Задержанный дает
показания правоохранителям.
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