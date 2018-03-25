Если Киев не снимет мораторий на эксгумацию поляков, это будет "обременять" двусторонние отношения между Украиной и Польшей, сказал заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий. Исторический вопрос остается источником напряженности между Украиной и Польшей Фото: EPA Цихоцкий назвал необоснованными утверждения, что Польша хочет выбирать героев для украинцев, но отметил, что Варшава не согласится с утратой главного в христианской культуре права своих граждан похоронить родственников, так как у украинцев в Польше никто не отнимает этого права.В то же время, по словам дипломата, если Киев не снимет мораторий на эксгумацию поляков, это будет "обременять" двусторонние отношения. Также Цихоцкий сказал, что кроме исторических вопросов, есть много направлений сотрудничества между Украиной и Польшей.В октябре 2016 года польский Сейм и Верховная Рада Украины приняли совместную Декларацию памяти и солидарности, которая должна была положить конец историческим спорам. Несмотря на это, исторический вопрос остается источником напряженности между странами.Летом 2017 года украинская сторона отказала польской в поиске и эксгумации захороненных на территории Украины поляков. 2 ноября 2017 года тогдашний министр иностранных дел Польши и член партии "Право и справедливость" Витольд Ващиковский заявил, что Польша намерена запустить процедуру, которая не позволит въехать в страну украинцам, демонстрирующим антипольские взгляды. 26 января 2018 года польский Сейм проголосовал за поправки к закону об Институте национальной памяти. В ночь на 1 февраля документ одобрил польский Сенат. 6 февраля президент Польши Анджей Дуда подписал инициативу и отправил ее в Конституционный суд, чтобы тот проверил, не ограничивает ли она свободу слова и убеждений.Закон устанавливает уголовную ответственность за отрицание участия украинских националистов и членов украинских организаций, сотрудничавших с германским Третьим рейхом, в преступлениях против поляков в 1925–1950 годах. Верховная Рада Украины приняла заявление, в котором осудила "попытки польской стороны приравнять действия всех борцов за независимость Украины к преступлениям двух тоталитарных режимов ХХ века – нацистского и коммунистического". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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