В российском городе Кемерово вспыхнул сильный пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня". Видео, снятое с дрона, разместили на YouTube-канале пользователя "Мишень в дым". На ролике видно много дыма и пожарной техники возле горящего здания. "Интерфакс" со ссылкой на Следком РФ сообщает уже о пяти погибших: три женщины, один ребенок и один мужчина. По последней информации, родственники не могут связаться с 17 людьми, которые находились внутри вспыхнувшего здания. Этот материал можно прочитать и на украинском языке | Огонь распространился на большую площадь Скриншот: цель в дым / YouTube "Медуза" пишет, что в здании не сработала пожарная сигнализация, следовательно сотрудникам торгового центра пришлось самим оповещать посетителей. Некоторые из них оказались отрезаны от выходов, им пришлось прыгать из окон или выбираться на крышу, откуда их с лестницы спасали пожарные.Интернет-издание отмечает, что на третьем этаже торгового центра находился контактный зоопарк, в котором было почти 200 животных. Вероятно, все они погибли.По предварительным данным, в двух залах кинотеатра, расположенного в ТРЦ, обрушился потолок.видео Видео: цель в дым / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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