19 обстрелов украинских позиций за сутки зафиксированы на Донецком направлении, отмечает пресс-центр штаба АТО. На Луганском направлении сохраняется тишина Фото: Прес-центр штабу АТО / Facebook "Вследствие вражеского огня один украинский защитник погиб", – говорится в сообщении.В штабе подчеркнули, что на Луганском направлении сохраняется тишина, а вот на Донецком были зафиксированы с начала суток 19 обстрелов позиций ВСУ.Противник вел огонь в районе населенных пунктов Опытное, Лебединское (минометы калибра 120 мм), Пески (танк и минометы калибра 82 мм), Талаковка (минометы калибра 82 мм), Авдеевка, Богдановка, Широкино (гранатометы разных систем) и Верхнеторецкое (крупнокалиберные пулеметы).Из стрелкового оружия обстреливались позиции ВСУ возле шахты Бутовка, Каменки и Марьинки (трижды). https://www.facebook.com/ato.news/posts/1899410703403060 Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между ВСУ и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его длительного соблюдения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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