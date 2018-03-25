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Цукерберг на страницах британских газет опубликовал извинения за массовую утечку данных пользователей Facebook
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25.03.2018 18:23
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Основатель Facebook Марк Цукерберг отметил, что сбор данных
миллионов пользователей соцсети в 2014 году был "нарушением
доверия", и он сожалеет, что в то время компания "не сделала
больше". Цукерберг извинился за утечки данных пользователей
Facebook Фото: EPA На последних страницах воскресных британских
изданий Sunday Mirror, Mail on Sunday, Sunday Times, Sunday
Telegraph and Observer было размещено обращение Цукерберга с
извинениями.В заявлении Цукерберг отметил, что сбор данных
миллионов пользователей в 2014 году был "нарушением доверия", и он
сожалеет, что в то время компания "не сделала больше".19 марта
газета The New York Times сообщила, что британская
компания Cambridge Analytica в 2016 году собрала личные данные 50
миллионов пользователей Facebook и могла помочь Дональду Трампу
одержать победу на выборах президента США. Компания якобы
моделировала поведение пользователей соцсети и показывала им
релевантную политическую рекламу.Телеканал Channel 4
News заснял на скрытую камеру
разговор с главой Cambridge Analytica Александром
Никсом, который признался, что более 200 раз влиял на
избирательные кампании по всему миру, в том числе в Нигерии, Кении,
Чехии, Индии и Аргентине. "Медуза" писала, что Cambridge
Analytica была создана в 2013 году при участии американского
миллиардера Роберта Мерсера, одного из главных доноров
предвыборного штаба Трампа. Вице-президент компании – Стив
Бэннон, прежний руководитель популярного между ультраправых
консервативного сайта Breitbart и экс-советник Трампа.20
марта председатель парламентского комитета по цифровым
технологиям, культуре, СМИ и спорту Дамиан
Коллинз сообщил в Twitter, что руководитель компании
Facebook Inc. Марк Цукерберг вызван дать показания в парламент
Великобритании в связи с возможным попаданием данных пользователей
соцсети в распоряжение компании Cambridge Analytica.Цукерберг
пообещал, что работу Facebook усовершенствуют для лучшей
защиты личных данных пользователей.
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