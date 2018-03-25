Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий не оправдал надежд Администрации Президента Украины относительно контроля за Национальным антикоррупционным бюро Украины, считает прежний замглавы Службы безопасности Украины Виктор Трепак. Трепак считает, что АП использовала конфликт САП и НАБУ Фото: wikipedia.org "Надо учитывать тот факт, что по давним отечественным традициям (которых не изменило "масштабное" реформирование правоохранительной сферы) оперативная разработка должностного лица такого уровня изначально должна была быть "санкционирована" высшим политическим руководством – "добро" должна была дать Банковая. А это значит, что Банковая "сливает" Холодницкого, потому что он не оправдал ее надежд", – написал он.Экс-замглавы СБУ считает, что АП "наказывает" Холодницкого за то, что он "плохо контролировал" Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)."И не смог полностью нейтрализовать те угрозы и риски от его деятельности, которые касались политического руководства государства и его окружения. И, как это цинично, такое "наказание" осуществляется "руками" НАБУ, процессуальное руководство деятельностью которого осуществлял руководитель САП", – отметил Трепак.Он считает, что АП "удачно использовала" конфликт между САП и НАБУ, в основе которого лежат "не интересы дела, а личностные интересы, амбиции и стремление руководителей этих структур показать свое "превосходство"."Банковая "стравливала" НАБУ и САП давно и настойчиво, поскольку так было легче установить политический контроль над ними обоими. Этот конфликт был разрушительным для обеих антикоррупционных структур – он их ослаблял функционально и дискредитировал в глазах общества", – заявил Трепак.По его словам, он часто говорил Холодницкому и главе НАБУ Артему Сытнику, что эффективной деятельность НАБУ и САП может быть только в случае, когда они действуют "как одно целое"."Такова идеология их функционирования, так это заложено в законе. Но, к сожалению, личные амбиции молодых руководителей новых антикоррупционных структур и внешние воздействия на них препятствовали осознанию ими этой очевидной аксиомы. В этом – общая принципиальная ошибка Холодницкого и Сытника. Но каждый из них допустил и собственные ошибки", – написал он.21 марта "Украинская правда" со ссылкой на источники в силовых органах сообщила, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) несколько недель прослушивало кабинет Холодницкого. "Жучки" якобы прикрепили к большому аквариуму у стола прокурора.О прослушке в кабинете главы САП до этого сообщали "Українські новини". По данным агентства, Холодницкого принуждают подать в отставку.22 марта Холодницкий назвал провокацией ситуацию с прослушиванием его рабочего кабинета.Директор НАБУ Артем Сытник, комментируя информацию о прослушивании кабинета Холодницкого, сказал, что "журналисты пишут такое, что, честно говоря, вымышленный роман просто отдыхает".24 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко проинформировал, что прослушивание главы САП было санкционировано судом.Холодницкий возглавил новое подразделение ГПУ – Специализированную антикоррупционную прокуратуру – 1 декабря 2015 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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