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|Ломаченко подарил Роналду свои боксерские перчатки
|25.03.2018 19:27
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It was pleasure today meeting the best @cristiano and giving a gift from the best @lomachenkovasiliy #football #soccer #geneva #thebest #portugal #klimasmanagementПубликация от Egis Klimas (@klimasmanagement) 25 Мар 2018 в 6:34 PDT
Перчатки, в расцветке которых преобладают синие и желтые цвета, похожи на те, в которых Ломаченко боксирует в официальных поединках.
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