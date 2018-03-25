"Лучшему от лучших", прокомментировал передачу боксерских перчаток футболисту Криштиану Роналду менеджер украинского боксера Василия Ломаченко Эгис Климас. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В похожих перчатках Ломаченко выходит на ринг Фото: lomachenkovasiliy / Instagram "Сегодня мы с удовольствием встретили лучшего Криштиану и подарили дар от лучших", – написал он. It was pleasure today meeting the best @cristiano and giving a gift from the best @lomachenkovasiliy #football #soccer #geneva #thebest #portugal #klimasmanagement Публикация от Egis Klimas (@klimasmanagement) 25 Мар 2018 в 6:34 PDT Перчатки, в расцветке которых преобладают синие и желтые цвета, похожи на те, в которых Ломаченко боксирует в официальных поединках. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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