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"Все равно Россия". Мать Сенцова ответила на вопрос, как бы она проголосовала на референдуме по Крыму
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25.03.2018 19:59
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В 2014 году из-за болезни мать украинского режиссера Олега Сенцова
Людмила проголосовать на "референдуме" не смогла. Людмила Сенцова
живет в Крыму Скриншот: tvrain.ru "Я тогда еще болела, не
могла", – сказала она.Мать Сенцова спросили, как бы она
проголосовала, если бы пошла на референдум сейчас, "за" или
"против"."Ну да, наверное. Да, все равно Россия", – заявила
она.Телеканал проинформировал, что мать Сенцова живет в Крыму, в
поселке между Симферополем и Севастополем.Россия
после незаконного референдума 16 марта 2014
года аннексировала Крым и Севастополь. Присоединение
полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран
мира.25 августа 2015 года Сенцов был приговорен в России к 20
годам лишения свободы. Российский суд признал его виновным
в создании в Крыму террористического сообщества
и руководстве им, покушении на приобретение взрывных
устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия
и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке
еще одного теракта.В феврале–марте 2016 года его этапировали из
СИЗО Ростова-на-Дону в исправительную колонию строгого режима в
Якутске. В сентябре 2017-го его перевели в Иркутск,
затем – в Челябинск. В колонию в Лабытнанги Олега
Сенцова перевели в октябре того же года.12 февраля 2018
года президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности
обменять задержанных в Украине российских военных на Сенцова,
журналиста Романа Сущенко и других украинских заложников,
удерживаемых в России.16 марта сестра Сенцова Наталья Каплан
сообщила, что в колонии на Ямале у ее брата ухудшается
состояние здоровья. "Пришло письмо от Олега. Передает всем
привет и уверяет, что у него все нормально. Хотя при этом пишет,
что у него крошатся зубы и выпадают волосы. Отмечает, что там
здоровье теряется медленно, но безвозвратно", – написала
Каплан.20 марта военный знаток Юрий Колесников предположил,
что Сенцова могли отравить. Каплан назвала
эту информацию "параноидальной чушью".
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