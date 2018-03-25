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Московский суд отклонил иск Максаковой о признании недействительным договора продажи ее нежилого помещения в Москве
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25.03.2018 20:07
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Оперная певица Мария Максакова после переезда в Украину решила
продать нежилое помещение в Москве стоимостью 120 млн руб., но не
смогла получить всю сумму от продажи. Этот материал можно прочитать
и на украинском языке Максакова переехала в Украину в конце 2016
года Фото предоставлено телеканалом NewsOne По данным издания,
Максакова решила продать нежилое помещение после переезда в Украину
в 2016 году. Его согласился купить Панаитов за 120 млн руб. ($2,1
млн).Максакова оформила доверенность на Вороненкову. Екатерина не
перевела деньги на счет певицы, а через несколько месяцев прислала
ей документы, в которых говорилось, что она получила от Панаитова
38 млн руб ($665, 4 тыс.)Певица заявила, что ее падчерицу обманули,
и обратилась в суд с требованием признать недействительным договор
купли-продажи помещения. Суд на закрытом заседании иск
отклонил.Максакова – депутат Госдумы РФ VI созыва
(2011–2016 годы), в прошлом – солистка Мариинского
театра. В конце 2016 года с супругом, экс-депутатом Госдумы Денисом
Вороненковым переехала в Украину. 23 марта 2017-го
Вороненкова застрелили в центре Киева.
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