Заход нового человека на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, которую Холодницкий возглавляет САП с 1 декабря 2015 года Назар Холодницький / Facebook "Можно не сомневаться, что на место Холодницького Банковая заведет гораздо более лояльного к себе человека. По моей информации, поиск такой кандидатуры уже начался и, скорее только, она будет из ГПУ – с орбиты генпрокурора. Безусловно, заход ее на должность руководителя САП состоится через "прозрачный" конкурс, искусством проведения которого власть давно уже успешно овладела", – написал он.Экс-замглавы СБУ считает, что главной задачей нового руководителя САП будет "поставить на место" Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)."В такой ситуации нельзя также исключать введение "прямого" процессуального руководства деятельностью НАБУ со стороны лично генпрокурора (парламентарии с радостью пойдут на такое нововведение). В конце концов, все это значительно облегчает "поглощение" НАБУ новосозданным ГБР – такой вариант давно уже прорабатывается", – заявил Трепак.Холодницкий возглавил новое подразделение ГПУ – Специализированную антикоррупционную прокуратуру – 1 декабря 2015 года.21 марта 2018 года "Украинская правда" со ссылкой на источники в силовых органах сообщила, что НАБУ несколько недель прослушивало кабинет Холодницкого. "Жучки" якобы прикрепили к большому аквариуму у стола прокурора.О прослушке в кабинете главы САП до этого сообщали "Українські новини". По данным агентства, Холодницкого принуждают подать в отставку.22 марта Холодницкий назвал провокацией ситуацию с прослушиванием его рабочего кабинета.Директор НАБУ Артем Сытник, комментируя информацию о прослушивании кабинета Холодницкого, сказал, что "журналисты пишут такое, что, честно говоря, вымышленный роман просто отдыхает".24 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко проинформировал, что прослушивание главы САП было санкционировано судом. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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