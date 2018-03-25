Вице-губернатор Владимир Чернов заявил, что у кого-то из детей в батутной комнате торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово могла быть зажигалка, которой, вероятно, подожгли поролон. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Пожар в торговом центре Кемерово произошел 25 марта Фото: EPA По его словам, у кого-то из детей могла быть зажигалка, которой он, вероятно, поджег поролон в батутном бассейне, и он "вспыхнул, как порох".Чиновник отметил, что сигнализация и система оповещения не сработали.По последним данным, в результате пожара в торговом центре в Кемерово погибло пять человек, между них один ребенок, еще 35 считаются пропавшими без вести. 32 человека обратилось за медицинской помощью, из них 30 госпитализировано.По факту пожара Следком РФ открыл уголовное дело по ст. 109, 219 и 238 (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса РФ."Медуза" сообщала, что в здании не сработала пожарная сигнализация, следовательно сотрудникам торгового центра пришлось самим оповещать посетителей. Некоторые из них оказались отрезаны от выходов, им пришлось прыгать из окон или выбираться на крышу, откуда их с лестницы спасали пожарные.Интернет-издание отмечает, что на третьем этаже торгового центра находился контактный зоопарк, в котором было почти 200 животных. Вероятно, все они погибли. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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