На Луганском направлении сохранялась тишина

"С начала суток зафиксировано 19 обстрелов украинских позиций на Донецком направлении. ... К сожалению, вследствие вражеского огня, один украинский защитник погиб", - сообщают в пресс-центре штаба АТО состоянию на 18:00.

По информации штаба, из запрещенных минского договоренностям 120 мм минометов боевики обстреляли позиции ВСУ в опытно и Лебединском, а из минометов 82 калибра и танца вели огонь близко Песков.

"Также 82 мм минометы враг применил по защитникам Талаковка, гранатометы различных систем по защитниках Авдеевки, Богдановка и Широкино, а крупнокалиберные пулеметы по нашим укреплениям в районе Верхнеторецком. Кроме того из стрелкового оружия оккупанты обстреливали позиции сил АТО близко шахты Бутовка, Каменки и трижды Марьинки. На Луганском направлении сохранялась тишина", - рассказали в пресс-центре штаба.

Напомним, за прошедшие сутки, 24 марта, российско-оккупационные войска 13 раз обстреляли позиции украинских защитников.