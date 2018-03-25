В МИД Польши называют неоправданными обвинения, Варшава пытается выбирать героев для Украины

"Мысль о том, что Варшава намерена выбирать героев Украины или влиять на содержание украинских учебников по истории, является полностью неоправданным", - сказал Бартош Цихоцкий в интервью Wpolityce.

В то же время он отметил, что Варшава не согласится с потерей права на погребение поляков.

Цихоцкого подчеркнул, что Киев не был заинтересован в создании комиссии по историко-правового диалога и в эксгумации польских захоронений.

Бартош Цихоцкий возглавляет межправительственное группу по историко-правового диалога с Израилем. На вопрос, почему не было создано аналогичную группу по Украине, Цихоцкого ответил, что польское предложение создать "политический механизм для урегулирования всех этих вопросов, по которым обе стороны имеют свои ожидания или претензии, такие как поиск бренных останков, эксгумации, празднование или возврата культурных благ », не вызвала интерес Киева.

По его словам, Польша не может согласиться на комиссию, которая будет касаться только закону об Институте национальной памяти.

"Тем более, что когда в 2015 году в Украине был принят пакет исторических законов, никто не предложил нам никакой двусторонней комиссии, хотя за эти два года Варшава часто с помощью политических каналов обращала внимание на эти законы, просила учесть наши предостережения", - отметил Цихоцкого.

По его словам, президент Польши Дуда, отправив "исторический" закон на оценку Конституционного суда и так "получает то, на что не смог его украинский коллега Петр Порошенко".

Напомним, в четверг, 22 марта, заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Украина готова к решению вопроса снятия запрета на эксгумацию останков польских жертв конфликтов в диалоге с польской стороной и с учетом интересов обеих сторон.