Пожар в российском Кемерово: погибли пятеро, в области режим чрезвычайной ситуации, - ФОТО Родственники также разыскивают 17 человек Количество погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово (РФ) возросло до пяти. Фото: interfax.ru Об этом рассказали в Следственном комитете России. Как сообщает "Интерфакс", речь идет о трех женщинах, мужчины и ребенка. Ранее ведомство сообщало о трех погибших детей и женщину. только за медицинской помощью обратились 32 пострадавших, из которых 30 госпитализированы, добавили в СК. Родственники также разыскивают 17 человек, которые находились в торговом центре в момент пожара. Глава МЧС России Владимир Пучков сообщил, что в здании, которое горит, обвалились перекрытия. Кроме того, Пучков ввел режим чрезвычайной ситуации в Кемеровской области в связи с пожаром в торговом центре. Он отметил, что это нужно для оказания поддержки местным службам. Фото: interfax.ru Фото: interfax.ru Фото: interfax.ru Фото: interfax.ru Фото: interfax.ru Напомним, в российском городе Кемерово сегодня загорелся торговый центр "Зимняя вишня". В российском городе Кемерово загорелся торговый центр, погибли дети Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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