Программное обеспечение использует 450 тыс различных индикаторов, которые указывают на то, что ученик может нанести вред себе или окружающим

Об этом пишет издание WBUR.

Систему слежения разработала для школы аналитическая компания Social Sentinel. Гендиректор фирмы Гэри Марголис рассказал, что Social Sentinel работает с лингвистами и психологами, чтобы натренировать свой искусственный интеллект.

Компания использует собственную "библиотеку угроз", состоящий из 450 тыс. различных индикаторов, которые указывают на то, что ученик может нанести вред себе или окружающим. Искусственный интеллект маркирует потенциально проблемных учеников и должно помочь школе предотвратить трагедии.

"Мы сделали шаг назад и посмотрели на язык, который использовали стрелки в школах в своих манифестах, опубликованных в соцсетях. И мы попытались выявить паттерны и подобию. Мы можем научить компьютеры идентифицировать такие нюансы", - рассказал гендиректор Social Sentinel.

По информации WBUR, ученики школы "даже не догадывались", которые учебное заведение использует такие технологии. Марголис заявил журналистам, что компания считает себя "инструментом наблюдения, мониторинга и расследования", а "системой предупреждения угроз".

Social Sentinel работала над системой вместе с полицейскими, прежде чем дала доступ школам. Услуги компании стоят Шошин Вэлли 10 тыс. долларов в год, однако фирма отказалась раскрывать, насколько успешно работает ее искусственный интеллект.

В городе Арлингтон систему внедрили на уровне полицейского управления: она анализирует сообщение от учеников сразу во всех школах города. По словам начальника полиции Фреда Райана, благодаря Social Sentinel сотрудники уже смогли спасти ученика, который планировал покончить с собой.

Шошин Вэлли не единственная школа, которая начала практиковать такой подход к безопасности на фоне случаев массовой стрельбы. Как сообщает WUSF News, школа Mайами-Дейд пригласила 30 млн из бюджета штата на усиление системы безопасности, в том числе оплату услуг сотрудников, которые будут отслеживать соцсети.

Школы в техасском округе Уилсон и в штате Теннесси также используют системы мониторинга социальных сетей, пишет Tennessean. Учебные заведения в Нью-Йорке и Флориде потратили миллионы долларов на создание круглосуточного наблюдения, которое способно распознавать лица и имеет биометрические сенсоры, информирует Gizmodo.

Напомним, Министерство национальной безопасности США вместе с вооруженными силами заказало разработку видеосимулятор стрельбы в школе, предназначенного для обучения учителей навыкам поведения в экстремальных ситуациях.

В 800 городах мира прошел "Марш за наши жизни" (March For Our Lives). Митингующие требовали усилить контроль за продажей огнестрельного оружия в США.